Mäsokombinát Tauris očakáva vyššie tržby aj napriek africkému moru ošípaných

Obchod s mäsom je v tomto roku veľmi hektický. Pre agentúru SITA to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Tauris Group Richard Duda s tým, že ceny suroviny extrémne stúpli, preto sa museli sústrediť na úpravu cenníkov pre odberateľov.

Úspech vidí v tom, že napriek vyšším cenám neprišla firma o výrazné množstvo objemov. Podľa finančného riaditeľa Vladimíra Podolinského sa predaj v tonách podarilo udržať na úrovni minulého roka, pričom sa im výrazne zvýšili tržby. „Ku koncu roka predpokladáme rast tohto ukazovateľa v porovnaní s rokom 2018 o viac než 15 %,“ konkretizoval finančný riaditeľ.

Na trh umiestnili aj nové produkty

Vzhľadom na dynamiku rastu nákupných cien mäsa spoločnosť podľa Podolinského síce nedosahuje plánovanú výšku ziskovosti, ale každý mesiac zaznamenala kladný EBITDA (zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov – pozn. redakcie) a tiež pozitívny cash flow.

Firme sa podarilo v tomto roku umiestniť na trh aj novinky, ako sú výrobky bez „Éčok“ a retro receptúry na salámy, ktoré majú úspech aj mimo Slovenska.

„Z ekonomického pohľadu najvýznamnejšou udalosťou v tomto roku bola a stále je pretrvávajúca dynamická zmena nákupných cien suroviny mäso v dôsledku afrického moru ošípaných najmä v Číne. Ich vývoj bol v tomto roku atypický a nezohľadňoval žiadne sezónne zákonitosti z minulosti. Na druhej strane bola spoločnosť nútená okrem zmien predajných cien uskutočniť viaceré opatrenia vedúce k vyššej efektivite činnosti spoločnosti,“ konštatoval generálny riaditeľ a dodal, že ani jedno z prijatých úsporných opatrení nemá vplyv na kvalitu výrobkov.

Spoločnosť Tauris sa zameriava aj na environmentálnu politiku. „Tento rok sme všetkých našich 65 prevádzok Mäsiarstva u býka zbavili plastov a používame výhradne ekologické baliace materiály,“ uviedol Duda a doplnil, že pri balených výrobkoch sú závislí od vývoja obalov svojich dodávateľov.

Do Srbska prestali dodávať

V rámci Európskej únie exportuje firma výrobky do Maďarska, Českej republiky, Veľkej Británie a Írska. „Mimo EÚ naša spoločnosť dodávala do Srbska, no vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných na Slovensku, sme museli ukončiť spoluprácu,“ objasnil generálny riaditeľ.

Slovenská spoločnosť Tauris, a. s. v Rimavskej Sobote vznikla privatizáciou štátneho podniku Mäsový priemysel. Špecializuje sa na výrobu a distribúciu mäsových výrobkov a výsekového mäsa.

Má dve dcérske spoločnosti. Tauris Nitria, spol. s r. o. v Mojmírovciach sa zameriava na výrobu trvanlivých tepelne opracovaných a tepelne neopracovaných mäsových výrobkov. Spoločnosť Tauris Cassovia, s. r. o. sa zaoberá najmä maloobchodnou a veľkoobchodnou činnosťou, pričom prevádzkuje 69 špecializovaných maloobchodných predajní mäsa a lahôdok na Slovensku.

Od roku 2007 je vlastníkom firmy Tauris spoločnosť Eco Invest, ktorá zároveň vstúpila aj do ďalších mäsokombinátov (Mäsospiš s. r. o., Spišská Nová Ves a Fabuš s. r. o., Myjava) a vytvorila skupinu Tauris Group.