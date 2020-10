Mičovský im neprekáža, ale ministerstvo je podľa farmárov nečinné a zavádza verejnosť

Zástupcovia malých farmárov z Vidieckej platformy a Spolku farmárov Slovenska prišli v stredu do Bratislavy, aby na Úrade vlády SR odovzdali petíciu s výhradami k fungovaniu agrorezortu.

Problémom rezortu pôdohospodárstva má byť podľa malých farmárov aj po zmene vlády nečinnosť, slabá komunikácia a zavádzanie verejnosti. Uviedli to zástupcovia oboch združení pri odovzdaní petície.

„Osoba nového ministra Jána Mičovského malým farmárom neprekáža. Prekáža nám celková nečinnosť agrorezortu a dosadzovanie nekompetentných ľudí na vedúce posty s pochybnou minulosťou, prepojených na oligarchistické skupiny. Jedna takáto skupina odišla, ďalšia prišla a nič sa v rezorte nemení,“ povedala členka Rady Spolku farmárov Slovenska Anna Balková.

Minister Mičovský cez víkend povedal, že sa chce v najbližšom období zamerať na najväčšie problémy, ktoré trápia slovenské agropotravinárstvo a až potom riešiť individuálne problémy farmárov.

„Rezort ani ja osobne tu nie sme iba na to, aby sme počúvali len to, čo si pýtajú farmári. Samozrejme, je to veľmi dôležité, ale je tu aj niečo dôležitejšie. Najdôležitejšie je to, čo si pýta naša krajina. A Slovensko je v hlbokej a dlhodobej potravinovej kríze. Ak by som počúval iba to, čo potrebujú poľnohospodári, možno by som bol obľúbenejším ministrom, ale ja sa zameriavam na ochranu krajiny,“ konštatoval Mičovský v nedeľnej relácii TA3 V politike.