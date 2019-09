Ministerka Matečná chce podporiť predajcov, ktorí ponúkajú na trhoviskách lokálne produkty

Okrem poľnohospodárov a potravinárov by si podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej zaslúžili podporu aj predajcovia, ktorí ponúkajú slovenské a lokálne produkty na trhoviskách, jarmokoch, hodoch a iných príležitostných trhoch.

Povedala to na Michalskom jarmoku v Hlohovci, kde sa zastavila pri stánkoch viacerých predajcov slovenskej zeleniny, ovocia, medoviny, vína a ďalších produktov.

Budovanie stabilných trhových miest

Presné pravidlá podpory takýchto predajcov podľa ministerky zatiaľ pripravené nie sú. Možnosti vidí v spolupráci so samosprávami, ďalej v daňových úľavách, prípadne cez budúce ministerstvo turizmu a cestovného ruchu.

„Cestou by bola v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska výstavba trhovísk, kde by mestá a obce ponúkli priestor, ministerstvo pôdohospodárstva by cez niektorú výzvu mohlo podporiť rekonštrukciu trhových miest, obstaranie chladničiek a chladiacich zariadení pre čerstvé potraviny. Budovanie takých stabilných trhových miest v každom väčšom meste by stálo za to,“ povedala Matečná.

Zabránia klimatickým zmenám

Podpora poľnohospodárstva je podľa nej aj podporou vidieka a jednou z ciest, ktorá dokáže zabrániť klimatickým zmenám. „Ako im najlepšie zabrániť? Jesť vlastné lokálne potraviny. Nemusíme to voziť cez pol sveta loďami, nemusíme to voziť lietadlami, ktoré zanechávajú uhlíkovú stopu mimoriadne vysokú,“ dodala.

Ministerstvo pôdohospodárstva podľa Matečnej počas celého volebného obdobia podporovalo nakupovanie slovenských poľnohospodárskych produktov, pretože sú skontrolované v celom reťazci od poľa až na stôl alebo z maštale až na stôl. Doteraz bola podpora orientovaná na to, aby sa k poľnohospodárskej pôde dostali jej vlastníci rýchlejšie, ďalej na zelenú naftu pre poľnohospodárov a potravinárov a teraz podľa šéfky rezortu prišiel rad hľadať možnosti na podporu tých, čo slovenskú a lokálnu produkciu predávajú spotrebiteľovi. Podpora slovenských a lokálnych potravín bola, je a bude aj prioritou Slovenskej národnej strany, zdôraznila Matečná.