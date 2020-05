Ministerstvo bude spolupracovať so župami pri zlepšení životného prostredia v regiónoch

Budovanie cyklotrás, vodozádržných opatrení či odstraňovanie environmentálnych záťaží. Aj to by mala priniesť spolupráca Ministerstva životného prostredia SR so Združením samosprávnych krajov SK8.

Na spoločnej tlačovej konferencii to v utorok uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) a predsedovia samosprávnych krajov.

Vyvrcholenie mnohých projektov

Podľa šéfa envirorezortu bude aktuálne volebné obdobie znamenať vyvrcholenie mnohých projektov, ktoré boli začaté počas úradovania predchádzajúcej vlády.

„Rokovali sme o prioritách, ktoré majú župy v oblasti životného prostredia, ale aj v oblasti podpory cyklotrás, vodných trás, rozvoja krajiny. Kraje vnímajú kritické problémy životného prostredia, akými sú sucho, znečisťovanie ovzdušia, environmentálne záťaže či znečisťovanie povrchových alebo podzemných vôd,“ povedal Budaj.

Pred začiatkom tlačovej konferencie Budaj s Jozefom Viskupčiom, predsedom SK8, podpísali spoločný projekt LIFE. Šéf envirorezortu uviedol, že po roku budú vyhodnocovať, na koľko bol projekt úspešný.

Minister zároveň vyzval županov, aby „za domácu úlohu“ každý z nich napísali tri priority v oblasti životného prostredia a tri úlohy v oblasti znečisťovania podzemnej a povrchovej vody, ktorými sa chcú v blízkej budúcnosti v rámci svojho kraja zaoberať.

Obmedzené kompetencie krajov

„Som rád, že sme mali možnosť sa stretnúť a rozprávať o veľmi dôležitých témach, ktoré agenda životného prostredia premosťuje z globálneho diania na územie Slovenska a prostredníctvom SK8 aj k nám do regiónov,“ povedal predseda SK8 Jozef Viskupič, ktorý je zároveň predsedom Trnavského samosprávneho kraja.

Podľa Viskupiča bude v rámci reformy verejnej správy nutné posilnenie kompetencií samosprávnych krajov aj v oblasti životného prostredia.

Súčasné kompetencie považuje za obmedzené. Podľa predsedu SK8 by kraje mali prebrať niektoré kompetencie, ktoré v súčasnosti majú na starosti mestá a obce.

Predsedovia žúp sa s Budajom zhodli, že veľmi dôležité bude odstraňovanie environmentálnych záťaží, ktorých je dnes na Slovensku viac než dvetisíc. Ďalšími dôležitými témami budú podľa Viskupiča aj oblasť zeleného verejného obstarávania, environmentálneho vzdelávania či zavádzanie ekologického hospodárstva.