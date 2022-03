Ministerstvo životného prostredia sa zapojí do Hodiny Zeme, Budaj vyzýva na zhasnutie svetla

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa zapojí do kampane Hodina Zeme na ochranu klímy. Tohtoročný odkaz Hodiny Zeme je vyjadrenie solidarity s ľuďmi a s planétou.

Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽaNO) preto vyzýva súkromné spoločnosti a občanov, aby v soobtu v čase od 20:30 do 21:30 zhasli svetlá v budovách a tak upriamili pozornosť na hrozbu klimatickej krízy. V tlačovej správe o tom informovalo tlačové oddelenie envirorezortu.

„Zhasnutie svetla je len symbolické gesto, ale keď to zmení pohľad na túto závažnú celosvetovú problematiku čo i len hŕstke ľudí, stálo to za to. Musíme si všetci uvedomiť, že klimatická zmena nie je budúcnosť. Deje sa to už tu a teraz a dotýka sa nás všetkých,“ uviedol Budaj.

Iniciatíva Hodina Zeme vznikla v roku 2007 v Austrálii. Jej cieľom je upozorniť na dôsledky klimatickej krízy a od roku 2011 sa do iniciatívy zapája aj Slovensko. Do svetovej kampane na ochranu planéty sa pripájajú organizácie, obce, firmy i jednotlivci symbolickým zhasnutím pamiatok, reklamných pútačov, či svetiel v domácnostiach.