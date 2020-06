Národná kriminálna agentúra zasahuje na akcii Percentá 2, padlo ďalšie obvinenie

aktualizované 12. júna 17:56

Národná kriminálna agentúra (NAKA) pokračuje v policajnej akcie Percentá 2, kde dokumentuje páchanie korupčnej trestnej činnosti v štátnych lesoch.

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, v súvislosti s uvedenou akciou vykonáva zadržanie osôb ako aj zaisťovacie úkony. Bližšie informácie polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.

Obvinený žiadal úplatok

Obvinenie z trestného činu prijímania úplatku vzniesol policajný vyšetrovateľ v súvislosti s podozreniami na korupciu v štátnom podniku Lesy SR voči osobe P. M.

Ako ďalej Policajný zbor SR informuje na sociálnej sieti, obvinený si v septembri 2018 v mene štátneho podniku vyžiadal úplatok od konateľa prepravnej spoločnosti.

„Malo ísť o verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky dopravy dreva za takmer 10,9 milióna eur bez DPH. Úplatok mal žiadať za to, že víťazom verejného obstarávania bude práve jeho firma,“ uviedla polícia.

Dve rôzne výšky úplatku

Výška úplatku podľa polície záležala od spôsobu jeho poskytnutia. „V prípade ‚kešu‘ by bol osem percent z mesačnej fakturácie realizovaných výkonov pre štátny podnik. Ak by však poskytnutie a prijatie úplatku malo byť legalizované formou fiktívnych zmlúv, napríklad za poradenstvo alebo inú činnosť, jeho výška by bola desať percent,“ vysvetlili policajti.

Obvineného zadržali v rámci akcie Národnej kriminálnej agentúry Percentá 2, pričom vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby „V prípade dokázania viny hrozí za tento skutok desať až 15 rokov odňatia slobody,“ dodala polícia.