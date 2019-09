Názor: Keď je „menúčko za gastráč“, na pôvode mäsa nezáleží

Tvorcovia tohto legislatívneho diela zrejme dúfali, že keď v jedálnom lístku uvidíme pôvod iný než slovenský, zaradíme spiatočku a v rámci obedňajšej pauzy sa pustíme do pátrania po niečom lepšom. Nejakom kurati, ktoré bude mať pri sebe slovenskú vlajočku. Všetci budú šťastní a spokojní. Ibaže by nie.

Cez parlament prešiel zákon, ktorý dáva od polovice decembra reštauráciám a jedálňam povinnosť udávať pôvod mäsa v jedálnom lístku.

Osobne mám s týmto nariadením problém. Teda rovno dva. Prvý je, že vysnívaný cieľ- zvýšiť podiel slovenského mäsa, sa určite neuskutoční. Jednoducho preto, lebo prevádzkovatelia jedální a reštaurácií nakupujú čo najlacnejšie. A kým im to spotrebitelia „žerú“, netreba premýšľať nad niečím iným.

Nie každý má totiž ten luxus, že si môže vyberať, kam pôjde na obed či na večeru. Cez obedňajšiu prestávku jednoducho idete tam, kde to stihnete a kde vám na obed stačí gastrolístok. Alebo sú vaše možnosti zredukované na závodnú kantínu. Ak bude v pondelok na obed na výber medzi pečeným kuracím stehnom a rizotom s tofu, orazíte si A-čko. Pretože ako pracujúci človek si zrejme potrpíte na kalórie a chuť, nie na slovenskosť stehien.

Druhú medzeru, ba priam dieru vidím v tom, že zákon sa nevzťahuje na polotovary. O pôvode mäsa sa tak nedozvieme nič ani vo fastfoode (nugety), ale ani v reštaurácii. Za polotovar je totiž možné označiť čokoľvek. Ak si ešte spomeniete na aféru s brazílskou kuracinou, možno si spomeniete aj na to, že nešlo o mäso ako také. Podľa legislatívy sa tento tovar označoval ako mäsový výrobok.

Je to jednoducho preto, lebo mäso bolo solené a tak ho už nebolo možné označiť ako mäso. Keď mäso vkročí do EÚ, musí obsahovať 100% mäsa a nič iné, inak je to výrobok.

Tým chcem ale povedať, že ak reštaurácia či jedáleň nakúpi takéto výrobky, informáciu o krajine pôvodu na nej môžeme hľadať márne. Iste, môže nám to pomôcť zorientovať sa v ponuke, ale najmä takto vieme odhaliť lož. Vo svete sa stali prípady, kedy sa poľské hovädzie predávalo v reštauráciách ako luxusný brazílsky stejk.

Tento zákon možno nie je taký zlý, ako väčšina toho, čo produkuje chránená dielňa SNS, ale určite rovnako zbytočný.