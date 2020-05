Nový test odhalí kvalitu javorového sirupu, využijú sa pri ňom nanočastice zlata

Kanadskí vedci predstavili nový test, ktorý pomôže výrobcom javorového sirupu určiť jeho kvalitu. Pri teste využívajú nanočastice zlata, ktoré majú bežne červenú farbu, no keď ich zmiešajú so vzorkou sirupu, ktorý nemá „prémiovú kvalitu“, zmení sa ich sfarbenie na modro.

Takýto sirup je vhodný na využitie v priemyselných postupoch ako doplnková zložka, a nie na samostatný predaj výrobku „prvotriednej kvality“.

Podobný princíp ako testy pH

Štúdiu publikovali v žurnále Analytical Methods. „Výrobcovia javorového sirupu z Quebecu nás v roku 2017 požiadali, či by sme mohli vymyslieť test, ktorý by im pomohol rozoznať rôzne typy kvality, ktoré sa vyskytujú najmä pri neskorom zbere,“ uviedol spoluautor projektu Jean-Francois Masson z University of Montreal.

„Test funguje veľmi podobne ako testy pH alebo chlóru v bazénoch,“ dodal.

Množstvo zlata v teste bude veľmi malé

Na test je potrebné len veľmi malé množstvo zlata, približne jedna milióntina gramu.

Zmena farby materiálu je tiež viditeľná pomocou „jednoduchého spektrofotometra“ a zlato takisto veľmi dobre reaguje na určité molekuly v javorom sirupe.