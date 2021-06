Obchod s agropotravinami v EÚ zaznamenal v marci extrémny nárast, najviac sa vyviezlo do Číny

Obchod s agropotravinami v Európskej únii zaznamenal po pomalom rozbehu roka extrémny marcový nárast. Za prvý štvrťrok predstavoval celkový agropotravinársky obchod EÚ hodnotu 75,7 mld. eur, pri medziročnom poklese o 4 %. Vývoz tohto obchodu z EÚ sa v prvom kvartáli znížil medziročne o 0,9 % a dosiahol 46,4 mld. eur.

Agropotravinársky dovoz do EÚ bol v hodnote 29,3 mld. eur, pri poklese o 8,1 %. Na tieto hodnoty extrémne vplýval marec, v ktorom hodnota tohto vývozu medzimesačne oproti februáru vzrástla o 20 % a dovozu do EÚ dokonca o 24 %. Vyplýva to z poslednej mesačnej obchodnej správy EÚ, ktorú zverejnila Európska komisia (EK).

Najväčší pokles z Británie

V januári až marci 2021 hodnoty agropotravinárskeho vývozu z EÚ medziročne najviac klesli do Spojeného kráľovstva (pokles o 1,00 mld. eur). Ďalšími destináciami, pre ktoré hodnota tohto vývozu z EÚ poklesla najviac, sú Egypt (pokles o 168 mil. eur), Japonsko (- 155 mil. eur), Ruská federácia (- 145 miliónov eur) a Saudská Arábia (- 136 mil. eur).

Naopak, najvyšší nárast vývozných hodnôt z EÚ bol zaznamenaný do Číny (+ 914 mil. eur). Hlavným faktorom tohto rastu bolo bravčové mäso, ktorého hodnota vývozu narástla do tejto krajiny o 360 mil. eur. Nasleduje Švajčiarsko, pričom vývoz z EÚ tam sa zvýšil o 169 mil. eur.

Ubudlo aj tropické ovocie

Pokiaľ ide o dovozné hodnoty, podrobnejšie štatistiky o jednotlivých krajinách EK nezverejnila, no najväčší pokles bol z komodít zaznamenaný v prípade tropického ovocia, orechov a korenia (pokles o 500 mil. eur), palmového oleja a oleja z palmových jadier (- 273 mil. eur), liehovín a likérov (- 194 mil. eur).

Na druhej strane sa hodnota dovozu do EÚ najviac zvýšila v prípade olejových koláčov (+ 480 mil. eur), sójových bôbov (+ 274 mil. eur) a praženej kávy a čaju (+ 27 mil. eur).