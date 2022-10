Obrovská továreň na čistenie vzduchu bude zachytávať 5 mil. ton oxidu uhličitého ročne

Americká spoločnosť zaoberajúca sa klimatickými technológiami, ktorá vyvíja systémy priameho zachytávania vzduchu, CarbonCapture, prichádza s odvážnym riešením v boji so škodlivými emisiami v ovzduší. Obrovská továreň na čistenie vzduchu, ktorá sa buduje v americkom štáte Wyoming, bude najväčšou čističkou vzduchu na svete. Zariadenie s názvom Project Bison je naplánované na uvedenie do činnosti budúci rok a do roku 2030 chce trvalo odstrániť 5 miliónov ton oxidu uhličitého.

Oxid uhličitý sa má skladovať pod zemou

Zariadenia na priame zachytávanie vzduchu nasajú oxid uhličitý zo vzduchu a absorbujú ho pomocou špeciálnej technológie. Potom je táto látka vystavená teplu, aby sa premenila na koncentrovaný CO2. Takto upravený oxid uhličitý môže byť potom mineralizovaný v geologických prvkoch hlboko pod zemou, v ktorých sa uzamkne, aby sa zabránilo jeho opätovnému vstupu do atmosféry. Čistý CO2 je možné tiež použiť pri výrobe špeciálnych palív či betónu novej generácie.

Budú čističky vzduchu našou budúcnosťou?

Projekt Bison kráča v stopách ďalšieho ambiciózneho startupu, a to švajčiarskeho Climeworks. Spoločnosť minulý rok spustila prevádzku svojej prvej továrne na zachytávanie vzduchu s názvom Orca, ktorá bola v tom čase najväčšou na svete. Zariadenie je schopné absorbovať 4 000 ton CO2 ročne. Začiatkom tohto roka Climeworks rozbehol druhú, ešte väčšiu čističku vzduchu s názvom Mammoth, ktorá je navrhnutá tak, aby absorbovala 36 000 ton oxidu uhličitého ročne.

Čističky vzduchu na priame zachytávanie škodlivých látok, ktoré majú skladovať CO2 pod zemou sa však stretli i s kritikou. Na čistenie vzduchu touto technológiou sa má spotrebovať obrovské množstvo energie, ktorej je v súčasnosti nedostatok.