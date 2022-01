Operačný program Rybné hospodárstvo je opäť funkčný, má dlhodobé problémy so slabým čerpaním

Operačný program Rybné hospodárstvo (OPRH) je opäť funkčný, tvrdí agrorezort. Po minulé roky financie z EÚ pre zablokované platby prepadli. Agentúru SITA o tom informoval Odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Riadiaci orgán pod ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za rok 2021 mal záväzok vyčerpať sumu 1 925 227,64 eur zdroj EÚ. Riadiacemu orgánu sa podarilo vyčerpať sumu, ktorá bola nepostačujúca na splnenie priadla N+3 a výška dekomitmentu za rok 2021 je 289 868,98 eur zdroj EÚ,“ uviedlo ministerstvo.

Program trpí nedostatkom projektov

Operačný program má totiž dlhodobý problém s nedostatkom projektov, ktoré by mohli zvýšiť čerpanie a to aj v súvislosti so zablokovanými platbami z minulosti. Tie, sa podarilo v minulom roku odblokovať vďaka pozitívnemu výsledku auditu.

Zablokované platby v minulosti spôsobovali dekomitmenty, teda nevyčerpanie stanovených finančných prostriedkov a ich následné prepadnutie. Nefunkčnosť operačného programu tak odrádzal potenciálnych žiadateľov posielať projekty a využívať finančný príspevok.

Rezort tak reagoval na informácie ministerstva financií, podľa ktorých Slovensku hrozí prepadnutie takmer tristotisíc eur pre nesplnenie pravidla na využitie finančných prostriedkov v minulom roku.

Ku koncu roka 2021 sa pri čerpaní európskych peňazí sledoval finančný míľnik podľa pravidla N+3 (záväzok na daný rok treba vyčerpať do troch rokov) vo výške 1,677 mld. eur.

Míľnik splnilo deväť programov

Spomínaný míľnik podľa rezortu financií splnilo deväť operačných programov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho sociálneho fondu, s výnimkou programu Rybné hospodárstvo.

Pre splnenie pravidla N+3 v tomto roku treba na Európsku komisiu do 31. decembra 2022 deklarovať sumu 1,052 mld. eur a v rokoch 2023 a 2024 vyše 6 mld. eur.

Údaje rezortu financií, na rozdiel od ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, nezahŕňajú Program rozvoja vidieka, financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.