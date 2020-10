Organizovaných poľovačiek sa môže zúčastniť aj viac ako šesť osôb a poľovníci nemusia mať rúška

Agrorezort po dohode s Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) informuje, že zákaz zhromažďovania sa v počte vyššom ako šesť osôb, sa nevzťahuje na organizovanie spoločných poľovačiek. Poľovníci však musia dodržať všetky prijaté opatrenia.

Plnenie nariadených veterinárnych opatrení, súvisiacich s africkým morom ošípaných (AMO), ako aj znižovanie počtu zveri s cieľom zabrániť škodám spôsobovaným zverou, je tak plne umožnené. Informoval o tom v pondelok hovorca ministerstva pôdohospodárstva SR Daniel Hrežík.

Zároveň doplnil aj dôležitú zmenu, že po novom je možné vykonávať spoločné poľovačky aj v časti nárazníkovej zóny AMO s Maďarskom.

Poľovníci sa nesmú zhromažďovať

Spoločné poľovačky sa môžu uskutočňovať pri dodržaní nasledovných protiepidemických podmienok. Spoločné poľovačky sa konajú v exteriéri, vo voľnej prírode, nosenie rúška pri zachovaní odstupov medzi osobami najmenej 5 metrov nie je povinné.

Osoby zúčastnené na poľovačke sa nebudú zhromažďovať. Strelci budú stáť na stanovištiach samotní a honci v pohone budú v rozostupe minimálne 10 – 20 metrov. Osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí musia náležite dbať o osobnú hygienu a tam kde je to potrebné, aplikovať dezinfekciu na ruky. Na hromadnom podujatí sa nemôžu zúčastniť osoby s príznakmi respiračného ochorenia.

Povolené sú aj lovy v nárazníkovej zóne AMO

„V praxi to znamená, že nástup s pokynmi pre lov a kontrolou dokladov musí prebehnúť rýchlo, bez zbytočného predlžovania a zhromažďovania sa osôb. Nástup a výrad je vhodné organizovať vo voľnej prírode. Nie je vhodné praktizovať pozdrav podaním ruky. Počas doby, kedy nie je možné dodržať odstup 5 metrov, je potrebné mať nasadené rúško. Po ukončení poľovačky nesmú na túto činnosť nadväzovať žiadne ďalšie spoločenské zhromaždenia, nakoľko by to bolo v rozpore s prijatými opatreniami,“ ozrejmil Hrežík.

Užívatelia poľovných revírov budú povinní pri organizovaní a počas celého priebehu spoločnej poľovačky, zabezpečiť dodržanie týchto podmienok.

Novinky nastávajú aj v súvislosti s organizovaním spoločných poľovačiek v nárazníkovej zóne AMO s Maďarskou republikou. Doteraz bolo organizovanie spoločných poľovačiek na tomto území zakázané. Odteraz sú už spoločné poľovačky povolené, potrebné je však vykonávať ich spôsobom, ktorý minimalizuje riziko migrácie diviačej zveri a dodržiavať odporúčané opatrenia, ktoré vypracovala Štátna veterinárna a potravinová správa SR.