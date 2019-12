Pekári ocenili prijatie viacerých zákonov, vyššie príplatky a minimálne mzdy medzi nich nepatria

Slovenských pekárov potešilo tento rok prijatie zákona o neférových obchodných praktikách a novelizácia zákona o cenách. Naopak, medzi negatíva končiaceho sa roku zaradili pekári opätovné zvýšenie príplatkov a minimálnej mzdy. Informovala o tom v bilancii roka 2019 pre Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru (SPPK) predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Slovenska Tatiana Lopúchová.

Neférové praktiky v obchode

Prijatie zákona o neférových obchodných praktikách, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2019, má podľa pekárov pomôcť v boji proti neférovým praktikám v obchode s potravinami.

„Pekári na Slovensku novelizáciu zákona oceňujú, tvrdia, že neprimerané podmienky sú dôsledkom zneužívania ekonomickej sily, na ktoré zväčša doplácajú práve dodávatelia. Práve pekári dlhodobo v obchodných vzťahoch zastávajú pozíciu slabšieho a často sú prinútení súhlasiť s takými podmienkami, ktoré si určujú odberatelia so silným postavením na trhu, čo deformuje férové podnikateľské prostredie,“ ozrejmila Lopúchová.

Novela zákona o cenách

Národná rada SR schválila tento rok aj poslaneckú novelu zákona o cenách, na základe ktorej získal agrorezort kompetenciu záväzne stanovovať ekonomicky oprávnené náklady na určené druhy potravín, čím sa zabráni ich predaju pod výrobné náklady.

„Pekári pritom už od roku 2015 pravidelne volali po aktualizácii tohto zákona, pretože pri rokovaniach prevažne so zahraničnými obchodnými reťazcami sa dlhodobo stretávajú s ignorovaním svojich výrobných nákladov a pre zaistenie odbytu často pod tlakom musia pristupovať pri predaji základných pekárenských výrobkov, tradičného rožka a chleba, na také cenové podmienky, ktoré nepokrývajú ani náklady na ich výrobu,“ dodala Lopúchová.

Zvýšenie počtu členov zvúäzu

Okrem prijatia zákonov potešilo pekárov v roku 2019 aj zvýšenie počtu členov zväzu. Kým vlani zväz hájil záujmy pekárenských firiem s počtom zamestnancov päť tisíc, tento rok je to o dve tisíc ľudí viac.

Zároveň zväz ocenil aj rozšírenie spolupráce so zahraničnými pekárenskými organizáciami či fakt, že od budúceho roka začne platiť znížená DPH vo výške 10 percent, zo súčasných 20 percent, aj na čerstvé pečivo v hmotnosti od 40 do 50 gramov.

Vyššia minimálna mzda

Za negatíva roka 2019 označili pekári opätovné zvýšenie sociálnych príplatkov a zvýšenie minimálnej mzdy. „Podľa analýzy sa medzi obdobím od januára 2017 do začiatku mája 2019 zvýšili náklady pekárenských spoločností na zamestnancov v priemere o 59 percent, pričom tu hovoríme o celkovej cene práce pre zamestnávateľov. Do konca tohto roka očakávame nárast celkovej ceny práce na jedného zamestnanca o ďalších 15 percent, pričom samotné mzdové náklady budú v roku 2020 tvoriť až 45 percent z celkových nákladov na výrobu. Samotné osobné príplatky sú zároveň naviazané na rast minimálnej mzdy, ktorá sa každým rokom rapídne zvyšuje. No a v pekárňach je až 81 % pracovného fondu zaťažených zákonnými príplatkami. To výrazne zasahuje do ekonomiky každej pekárne,“ vysvetlila Lopúchová.

Pekárov trápi aj neúplné akceptovanie zvýšených nákladov u všetkých obchodníkov. „Z vyššie uvedeného je zrejmé, že takýto rapídny nárast má vplyv na celkovú ekonomiku pekární. Logicky sa tieto náklady majú premietať do tržieb, čo sa ale v plnom rozsahu nepodarilo zohľadniť. Dôležité budú preto ročné rokovania o cenách s jednotlivými obchodnými partnermi, ktoré gradovali v decembri tohoto roka,“ uzavrela Lopúchová.