Pôdohospodárom do konca roka poputujú ešte milióny eur, tvrdí platobná agentúra

Na záver kalendárneho roka agrorezort spolu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) pripravuje vyplatiť stovky miliónov eur vo forme priamych platieb, projektových podpôr a štátnej pomoci. Za posledný mesiac v roku príde pôdohospodárom ďalších 330 mil. eur. Informovala o tom v tlačovej správe PPA.

Od trvalej akreditácie 15.októbra 2021 do konca roka 2022 PPA vyplatí viac ako 41 mil. eur projektových podpôr, viac ako 875 mil. eur v priamych platbách a takmer 181 mil. eur vo forme štátnej pomoci a podpory organizácie trhu. Spolu ide o takmer 1 miliardu a 100 mil. eur pre sektor pôdohospodárstva.

PPA do konca roka plánuje vyplatiť najväčšiu čiastku v podobe priamych platieb v sume približne 265 mil. eur. Pôdohospodári môžu počítať so štátnou pomocou vo výške 57 mil. eur, okrem toho aj kompenzáciu za sucho v lete 2022 a pomoc pre potravinárov súvisiacu so zvýšenými nákladmi na energie a projektovými podporami za 5 mil. eur.