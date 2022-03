Počet oviec na Slovensku za desať rokov klesol o štvrtinu, ministerstvo chce trend zvrátiť

Počet oviec na Slovensku za desať rokov klesol zo 400-tisíc na 297-tisíc kusov. Ambíciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je tento trend zvrátiť a dostať sa minimálne na pol milióna kusov oviec.

Informovali o tom minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nom. OĽaNO), predseda pôdohospodárskeho výboru Jaroslav Karahuta (Sme rodina) a predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz Igor Nemčok na tlačovej konferencii v Liptovských Revúcach.

Zvyšuje sa spotreba jahňaciny

Agrorezort podporuje veľkoplošné spásanie trávnatých porastov, ako aj rozvoj ovčiarstva na Slovensku. Na Slovensku je dlhodobá tradícia v chove oviec, no v posledných rokoch sa podľa rezortu žiaľ táto situácia nevyvíjala dobre. „Počas druhej svetovej vojny žilo na Slovensku len tri a pol milióna Slovákov ale až jeden a pol milióna kusov oviec a ja verím, že sa vieme aj na tieto hodnoty z dlhodobého hľadiska vrátiť. Za posledné dva roky sa nám podarilo aj zvýšiť počty oviec na Slovensku. Tento rok by sme sa možno mohli dostať až niekde až k 20-tisícom kusov,“ uviedol minister.

Podľa slov ministra sa zvyšuje aj spotreba Slovákov v jahňacine. „V roku 2019 to bolo len 0,09 kilogramu, teda 9 dekagramov, už minulý rok to bolo 13 dekagramov. To mäso je zdravé, dieteticky je veľmi vhodné pre pravidelnú konzumáciu. V ideálnom svete by sme chceli, aby Slováci zjedli 3 kilogramy jahňacieho mäsa ročne,“ dodal Vlčan s tým, že rezort k tomu prispôsobuje aj podporu.

Zvýšili podporu z pilierov

„Minulý rok sme z tretieho piliera poskytli podpory rozsahu 8,7 milióna eur. Aj do budúcnosti sme nastavili spoločnú poľnohospodársku politiku tak, aby sme podporili chov oviec na Slovensku. Zvýšili sme podporu z prvého piliera na 128 eur na takzvanú dobytčiu jednotku, čo je 6,6 ovce alebo kozy a rovnako sme zvýšili podporu aj z druhého piliera na ustajnenie oviec alebo odstavčatá. Tá podpora predstavuje viac ako 200 eur,“ podčiarkol.

„Rád by som sa poďakoval Zväzu chovateľov oviec a kôz Slovenska a chovateľom oviec za to, že sa nepoddali a vydržali tie veľmi ťažké roky, keď sme zaznamenali každoročný úpadok v stave oviec. Tá zmena nastala pred dvomi rokmi, keď sa nám podarilo prvýkrát v histórii dostať jahňacinu do obchodov,“ uzavrel Karahuta.