Pôdohospodárska platobná agentúra predlžuje lehotu na prihlasovanie sa do výziev

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) predlžuje lehotu na prihlasovanie sa do výziev Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov a podopatrenie Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov.

Pôvodný termín 31. októbra sa predlžuje v oboch prípadoch do 30. novembra 2022. Informovala o tom v tlačovej správe PPA.

Výzva je určená na umelú obnovu a výchovu ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov a na budovanie a obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch.