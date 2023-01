 Pôdohospodárska platobná agentúra pripomína 50-miliónovú výzvu pre poľnohospodárov, musia však spĺňať kritéria

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína, že sa poľnohospodári môžu prihlasovať do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie investície do hmotného majetku v sume 50 mil. eur. Žiadatelia môžu svoje žiadosti posielať už od 2. januára do 6. apríla 2023. Informovala o tom PPA v tlačovej správe.

Kritériá výzvy

Výzva je určená pre špeciálnu rastlinnú výrobu, pre živočíšnu výrobu a na skladovacie kapacity pre produkciu špeciálnej rastlinnej výroby.

Žiadatelia podávajú žiadosti výlučne elektronicky a aby bola žiadosť úspešná, musia spĺňať kritéria zverejnené vo výzve, okrem toho nesmú byť dlžníkom na daniach a nemôžu mať nedoplatky v zdravotnej či sociálnej poisťovni.

Využitie peňazí

Poľnohospodári môžu peniaze z výzvy využiť na investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov, stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov, na obstaranie inovatívnej techniky, digitálne technológie súvisiace s precíznym poľnohospodárstvom, ochranu pôdy pred eróziou, technológie na mulčovanie pôdy a iné.