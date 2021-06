Polícia vyšetruje znečistenie Šulianskeho jazera penou, takmer celé patrí do II. stupňa ochrany (foto)

Hasičov aj policajtov zamestnalo hlásenie o výskyte neznámej látky na hladine Šulianskeho jazera v okrese Dunajská Streda. Policajti tam zaistili vecné stopy a odobrali aj vzorky vody, ktoré zaslali na expertízne skúmanie.

Pur penu z vody odstránili hasiči, podľa ich vyjadrenia išlo o ekologicky neutrálnu látku. Pena sa do vody dostala pravdepodobne po tom, ako pracovníci urbariátu plnili vodné bóje.

Znečistenie chráneného Šulianskeho jazera penou vyšetruje polícia. Reprofoto: www.facebook.com

„Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre prečin ohrozenia a poškodenia životného prostredia. V prípade dokázania viny môže za znečistenie chráneného územia páchateľovi hroziť väzenie na jeden rok až päť rokov. Nie je vylúčené, že môže prísť aj k zmene právnej kvalifikácie,“ informovala polícia na sociálnej sieti.

Šulianske jazero patrí do Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy. Celé jeho územie je zapísané do zoznamu mokradí medzinárodného významu a takmer celé patrí do II. stupňa ochrany. Je významné aj pre svoju rastlinnú a živočíšnu rozmanitosť.

