Potravinová kobra podľa Antošovej potvrdila, že treba doplniť zákon o ochrane spotrebiteľa

Potravinová inšpekcia podľa poslankyne NR SR za SNS Evy Antošovej potvrdila, že bezpečnosť a kvalita potravín je na prvom mieste a potraviny treba kontrolovať. Poslankyňa preto navrhuje doplniť zákon o potravinách, aby mohol byť spotrebiteľ lepšie chránený.

„Tento zákon pôjde v septembri do druhého čítania. Ide o ustanovenie, ktoré prikáže povinnosť stravovacím a reštauračným zariadeniam uvádzať pôvod mäsa, z ktorého následne pripravili pokrm pre spotrebiteľa. Keď idete do obchodu, máte akú takú šancu dozvedieť sa, odkiaľ pochádza mäso, ktoré kupujete. No v reštauráciách a jedálňach sa môžete spoľahnúť iba na ústnu informáciu čašníka, ktorá nemusí byť pravdivá. Práve preto je tento zákon dôležité prijať čím skôr,“ vysvetlila Antošová.

Zanedbaná hygiena, kontaminované potraviny, chyby v označovaní, ale aj produkty po dátume spotreby. Takéto boli najčastejšie pochybenia, ktoré odhalili slovenskí inšpektori počas úradných kontrol potravín. V prvom polroku uskutočnila potravinová kobra 30-tisíc kontrol od prvovýroby až po pulty obchodov. Nedostatky boli zistené približne v 6 % prípadov.

Informovala o tom vo štvrtok ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy si posvietili na prvovýrobcov, baliarne, distribútorov, veľkoobchodné sklady, hypermarkety, supermarkety a aj malé predajne.