Pravidlá štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo a vidiek v Únii fungujú dobre, zhodnotila eurokomisia

Existujúce pravidlá štátnej pomoci pre odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a pre vidiecke oblasti v Európskej únii (EÚ) fungujú dobre. Vyplýva to z hodnotenia Európskej komisie, ktoré zverejnili v stredu.

V správe komisie sa uvádza, že napriek pozitívnym záverom hodnotenia bude potrebných niekoľko cielených úprav, aby sa súčasné pravidlá zosúladili s momentálnymi prioritami EÚ, predovšetkým s budúcou spoločnou poľnohospodárskou politikou a Európskou zelenou dohodou.

Vyžadujú sa cielené revízie

Cieľom hodnotenia bolo posúdiť, ako sa súčasné nariadenia a usmernenia, ktoré sa začali uplatňovať v júli 2014, plnili na základe ich hlavných cieľov, a to minimalizovanie narúšania hospodárskej súťaže a obchodu, zabezpečenie súladu pravidiel štátnej pomoci so spoločnou poľnohospodárskou politikou a zjednodušenie postupu spolu so znížením administratívnych nákladov.

Z hodnotenia zároveň vyplynulo, že súčasné pravidlá si vyžadujú určité cielené revízie vrátane objasnenia niektorých pojmov a ďalšieho zjednodušenia, ako aj úprav zodpovedajúcich súčasným prioritám EÚ.

Preskúmajú možné problémy

Komisia bude pokračovať v skúmaní možných problémov zistených počas hodnotenia s cieľom zaviesť revidované pravidlá do 31. decembra 2022, keď vyprší platnosť tých súčasných.

Začiatkom budúceho roka komisia zverejní návrh revidovaných nariadení a usmernení za účelom pripomienkovania zainteresovaných strán.