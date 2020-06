Presun európskych peňazí do druhého piliera programu rozvoja vidieka sa nepotvrdil

Minulotýždňové informácie v médiách, ktoré informovali o presune európskych prostriedkov z I. do II. piliera Programu rozvoja vidieka SR, sa nepotvrdili. Agentúru SITA o tom v pondelok informoval hovorca MPRV SR Vladimír Machalík.

Viac peňazí pre agrosektor

Zároveň dodal, že cieľom nového vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) je viac peňazí pre agrosektor za vyššiu potravinovú sebestačnosť Slovenska.

„Je nevyhnutné, aby si pôdohospodárska verejnosť po dlhom období vlád Smeru a SNS, keď to evidentne nefungovalo, začala uvedomovať úlohu i povinnosť rezortného ministerstva. Tou je transparentné a efektívne vynakladanie daní Slovákov i Európanov. K tomu neoddeliteľne patrí aj analyzovanie všetkých alternatív a ich prínosov a dokonca aj takých, ktoré sa tzv. mulčovačom nepáčia. Naším cieľom je od začiatku pôsobenia získať viac prostriedkov pre agrosektor. Za to však chceme vyššiu potravinovú sebestačnosť, ohľaduplnosť k prírode a rôznorodosť krajiny, v ktorej budú hospodáriť malí, strední aj veľkí v atmosfére spolupráce a nie bitiek na poliach. Tak nastavíme aj nový program Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre SR,“ uviedol minister pôdohospodárstva Ján Mičovský.

Nové vedenie MPRV SR s tímom odborníkov detailne analyzovalo alternatívy zvýšenia prostriedkov pre slovenský agrosektor. Viac prostriedkov v II. pilieri by totiž znamenalo vyššie spolufinancovanie štátu pre agrosektor, čo však Ministerstvo financií SR nemohlo garantovať. Preto vedenie agrorezortu rozhodlo o presunutí 45 miliónov eur v rámci II. piliera PRV SR na nové efektívne opatrenia.

Kľúčový cieľ nového vedenia

Aktuálne vedenie MPRV SR od nástupu absolvovalo desiatky stretnutí so zástupcami agrosektora z celej krajiny naprieč odvetviami. „Od môjho nástupu intenzívne pracujem na kľúčovom cieli nového vedenia ministerstva, ktorým je získať viac prostriedkov pre slovenský agrosektor. Ruka v ruke s tým musí ísť nielen transparentnosť, ale aj maximálna efektívnosť vynaloženia týchto financií. Tieto peniaze totiž majú krajine priniesť nie ďalšie lány technických plodín, ako napríklad repky. Za tieto prostriedky chceme vyššiu potravinovú sebestačnosť, zväčšiť podiel agrosektora na slovenskom HDP a znížiť obrovské saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami,“ podčiarkol druhý štátny tajomník MPRV SR Samuel Vlčan.

Informácie o nepresúvaní prostriedkov z I. do II. piliera spolu so správou o ďalších financiách vo výške 45 mil. eur, ktoré majú byť nasmerované do agrosektora, podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) upokoja všetkých poľnohospodárov v regiónoch

„Veríme, že vyčlenené financie pôjdu predovšetkým do oblasti živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby. Tieto segmenty sú totiž mimoriadne dôležité – prinášajú na vidiek pridanú hodnotu v podobe zamestnanosti a majú veľký význam pre zásobovanie nášho obyvateľstva vyváženou stravou,“ uviedla v reakcii na svojej internetovej stránke SPPK.