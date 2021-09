Sladovnícky jačmeň láme na trhu cenové rekordy, rovnako žiadaný by mal byť aj budúci rok

Ceny sladovníckeho jačmeňa dosahujú rekordné úrovne. Analytici predpovedajú, že vysoko nad úroveň 200 eur za tonu sa budú pohybovať aj v roku 2022.

Konštatoval to v pondelok výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS) Vladimír Machalík.

Nárast o viac ako tretinu

Zároveň dodal, že sladovnícky jačmeň, dlhodobo známy ako cenovo stabilná komodita, je hlavnou zložkou na výrobu sladu, potrebného na produkciu piva. Reflektovať na vývoj na trhu tak budú musieť aj slovenské sladovne. Tie v aktuálnom roku plánujú spotrebovať približne 390 000 ton sladovníckeho jačmeňa.

„Ceny sladovníckeho jačmeňa akceptovateľnej kvality sa pohybujú od 230 eur za tonu. Medziročne ide o nárast o viac ako tretinu. Podobný nárast je aj v okolitých krajinách. Veľký záujem pritom na trhu vidieť nielen o jarný, ale aj o kontrakty na ozimný jačmeň. Ten sa začína siať na Slovensku práve koncom septembra. Vysoko sa pritom držia aj ceny kŕmneho jačmeňa,“ uviedol predseda sladovníckej sekcie SZVPS Tomáš Ševčík.

Slabá úroda v západnej Európe

Ceny tejto komodity ovplyvnila podľa SZVPS slabá úroda najmä v západnej Európe v Nemecku a Francúzku, ale aj v strednej. Práve Francúzsko s Nemeckom patria k najväčším exportérom sladovníckeho jačmeňa na celom svete. Európsky trh s jačmeňom ovplyvnilo aj zlé počasie v Severnej Amerike a obrovský dopyt z Číny, ktorý stále rastie.

„Odhad západných burzových indexov (FOB Creil) na úrodu 2022 pre jarný sladovnícky jačmeň v sladovníckej špecifikácii sa aktuálne pohybuje približne 230 eur za tonu. Všetko bude závisieť od vývoja dopytu a ponuky na trhu, ktorý sa aktuálne vyvíja silne v prospech pestovateľov sladovníckeho jačmeňa,“ vysvetlil Vladimír Machalík.

Založenie novej úrody a pestovanie ozimného a jarného sladovníckeho jačmeňa by tak malo byť podľa neho pre pestovateľov v Európe vysoko rentabilné a ekonomicky atraktívne.

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu združuje výrobcov piva a sladu na Slovensku produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom a 98 % trhu so slovenským sladom. Vzniklo v roku 1991 a je členom európskeho združenia výrobcov piva Brewers of Europe.