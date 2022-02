Slováci sa nemusia báť, podľa Vlčana nie je zásobovanie potravín ani sebestačnosť Slovenska v ohrození

Slováci sa nemusia obávať, že by bola ohrozená potravinová sebestačnosť Slovenska. Ohrozené nie je ani zásobovanie potravín. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) počas rokovania Vlády SR.

„Sklady sú teraz plné a máme aj dohodu o tom, ako sa budú dopĺňať,“ potvrdil Vlčan. „Pre potravinárov by sme mali dosiahnuť podobný status ako sú zdravotníci alebo iní pracovníci, ktorí sú v kritickej infraštruktúre, aby sme v prípade pandémie ľahšie zvládali tieto procesy,“ skonštatoval.

Rokoval aj s obchodnými reťazcami

Čo sa týka vplyvu napätia medzi Ukrajinou a Ruskom na ceny potravín, podľa ministra je zvyšovanie cien ovplyvnené najmä zvýšenou cenou vstupov a energií, ale tiež jednotlivých komodít pšenice.

„Ceny potravín ovplyvňujú aj ceny vstupov, ale aj trhová situácia, preto som rokoval aj so zástupcami reťazcov tento týždeň, aby obchodné reťazce zvyšovaním marží neprispievali k nárastu cien potravín. Dohodli sme sa na spôsobe, akým to budeme kontrolovať,“ podčiarkol minister.

Diera v rozpočte by bola neúnosná

„My sme zanalyzovali možnosti zníženia DPH vybraných potravín z terajších 10 na päť percent, tá diera v rozpočte by bola na báze 133 miliónov eur. Ak by sa znížila DPH vajec z terajších 20 na päť percent, bolo by to ďalších 22 miliónov, takže hovoríme o 155 miliónoch, čo je už taký výpadok v rozpočte, ktorý už nemáme ako nahradiť,“ dodal s tým, že naďalej rokuje so zástupcami ministerstva hospodárstva o tejto otázke.