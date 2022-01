Smer, Hlas a SNS vládu vyzvali na zníženie DPH na potraviny a gastro sektor

Tri opozičné strany vyzývajú Vládu SR na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny. Vláda by mala znížiť DPH aj pre gastro sektor a rozšíriť zoznam základných potravín. Informovali o tom osobitne strany Hlas-SD, Smer-SD a SNS v tlačových správach.

Zoznam základných potravín

Strana Smer-SD navrhuje legislatívne zabezpečiť funkčný mechanizmus na kontrolu, ktorý by zabránil tomu, aby zo zníženej DPH profitovali iba obchodné reťazce. Rovnako navrhuje zoznam základných potravín s dočasne zníženou DPH rozšíriť.

„Zoznam by mal kopírovať novovytvorený register potravín, ktoré si Slovensko zadefinuje ako základné, v ktorých by mohlo byť potravinovo sebestačné. Samozrejme, Slovensko nemôže byť 100 % potravinovo sebestačné, ale mali by sme si určiť potraviny, ktoré dokážeme produkovať a s ktorými vieme byť potravinovo sebestační. Zahrnuté by tam mali byť aj mlieko a mliečne výrobky, vajcia či ovocie a zelenina – strednopásmové, ktoré dokážeme vypestovať v našich klimatických podmienkach. Na tento zoznam potravín by mala platiť aj znížená DPH,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Inflačná špirála

Opozičná strana SNS zase navrhuje znížiť DPH s okamžitou platnosťou. Pokiaľ by bola vo vláde, pokračovala by v znižovaní DPH tak, ako znižovala DPH na vybrané potraviny na 10 percent. Následne by nastavila pravidlá, aby ľudia neboli nútení nakupovať potraviny za hranicami.

Okrem potravín navrhuje strana Hlas-SD znížiť DPH aj pre gastro sektor. „Mám vážne obavy, že Slovensku hrozí inflačná špirála a sme ešte len na jej začiatku. V prípade, ak vláda neprijme zásadné opatrenia, ktoré zabrzdia rast cien budeme svedkami rastu špirály, ktorá sa premietne do požiadaviek rastu miezd čím porastú aj náklady podnikateľov,“ uviedol Peter Pellegrini počas výjazdového rokovania strany v Košiciach. Spolu s návrhom na zníženie DPH na 5 percent pre gastro priemysel Hlas vyzýva koalíciu, aby návrh podporila.

Agentúra SITA oslovila Ministerstvo financií SR so žiadosťou o reakciu.