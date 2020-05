Spozorovali vzácneho bieleho medveďa grizzlyho, odborníci majú však obavy (video)

Istá rodina v Kanade mala mimoriadne šťastie, keď počas jazdy po odľahlej diaľnici v Skalnatých vrchoch spozorovala vzácneho bieleho medveďa grizlyho (Ursus arctos horribilis). Informuje o tom britský denník The Guardian.

Video sa stalo virálne

Cara Clarkson šla so svojimi príbuznými okolo bieleho grizlyho, keď so svojím tmavšie sfarbeným súrodencom hľadal v zasneženom poraste potravu. Na krátky moment zastavila a využila situáciu, aby si ho nahrala na telefón.

Jej video, ktoré sa stalo medzičasom virálne, je prvý prípad, čo si zvláštneho predátora nasnímal niekto z verejnosti. Miestne úrady o bielom grizlym vedia od roku 2017.

Medveď grizly má rôzne sfarbenie, od tmavohnedej po svetlú, no biela varianta je veľmi vzácna. Podľa odborníkov biele sfarbenie medveďa nie je výsledkom albinizmu (poruchy tvorby melanínu, pozn. red), ale recesívneho génu. „Je to určite jedinečné zviera,“ vyjadril sa Seth Cherry z vládnej agentúry Parks Canada.

Čím menej o nich hovoríme, tým lepšie

Zvýšený záujem o bieleho grizlyho však u niektorých odborníkov vyvoláva obavy. „Neobyčajne vyzerajúce zvieratá nemilosrdne prenasledujú fotografi, čiže čím menej o nich hovoríme, tým lepšie,“ skonštatoval biológ a ochranár Mike Gibeau.

Podľa Cherryho biely grizly a jeho súrodenci obývajú rozsiahlu oblasť. S postupným otváraním národných parkov po uzavretí pre koronavírus sa očakáva nárast v počte návštevníkov, čo však vyvoláva obavy, že sa mnohí rozhodnú ísť medveďa hľadať.

„Určite je to niečo, čo sme zvažovali. Ale dúfame, že keď sa roztopí sneh, medvede urobia to, čo robia obyčajne: presunú sa do vyšších nadmorských výšok, preč od ľudí,“ dodal Cherry.