Štát likviduje nebezpečný odpad z areálu Chemko Strážske, vyriešiť zostáva ešte odkalisko v Poši

Štát začal s likvidáciou nebezpečného odpadu z oblasti bývalého závodu Chemko Strážske. Uviedol to vo štvrtok predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), ktorý na základe podnetu predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslava Karahutu (Sme rodina) rokoval v Humennom so zástupcami organizácií, ktoré sa podieľajú na odstraňovaní environmentálnej záťaže z lokality Chemko Strážske.

„Nebezpečná situácia v okolí Strážskeho bude o chvíľu minulosťou a som rád, že tento proces sa aj vďaka členom výboru a ostatných poslancov NR SR, aktivite miestnych starostov, ale aj poslanca Prešovského samosprávneho kraja začína napĺňať v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR,“ uviedol Jaroslav Karahuta.

Vláde zostáva ešte záväzok z programového vyhlásenia vlády, ktorým je odkalisko v Poši (okr. Vranov na Topľou).

„Chcem vás ubezpečiť, že urobíme spolu so všetkými poslancami NR SR za hnutie Sme rodina a v spolupráci so zodpovednými ministerstvami maximum pre to, aby aj tento problém, ktorý bezprostredne ohrozuje zdravie a životy ľudí, sa vyriešil a podporím všetky aktivity, od dôslednej analýzy až po dekontamináciu tohoto nebezpečného odkaliska,“ uzavrel Boris Kollár.