Štátne podniky zrevitalizujú mokrade, získali grant z Nórskeho finančného mechanizmu

Štátne podniky Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik sa púšťajú do revitalizácie mokradí lužných lesov v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja. Správu o získaní grantu z Nórskeho finančného mechanizmu prinášajú podniky symbolicky pri príležitosti Svetového dňa vody.

Projekt získal grant vo výške 429 244 eur a je spolufinancovaný v sume 75 740 eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Informuje o tom Vodohospodárska výstavba v tlačovej správe.

Opatrenia sa dotknú konkrétne Bačianského, Bodíckeho a Gabčíkovského ramena Dunaja. Projektové územie patrí do zoznamu Ramsarskej lokality Dunajské luhy. Zámerom je prebudovať dve línie prehrádzok v ramennom systéme, čo by malo zabezpečiť zvýšenie dynamiky prúdenia vody. Prispieť by to malo aj k lepšej distribúcii vody do mokradí.