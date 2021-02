Top a najzamestnávateľ je iba jeden: Lidl

Trojnásobný najzamestnávateľ a päťnásobný Top Employer, taká je vizitka Lidla ako zamestnávateľa.

Stabilita, osobný rozvoj, férovosť. To sú len niektoré z hodnôt, ktoré sú vpísané v zamestnávateľskej DNA Lidla. Že nejde o prázdne slová potvrdzujú nielen tisícky zamestnancov diskontného reťazca, ale aj odborníci a verejnosť. Lidl získal v poradí piate ocenenia Top Employer Slovensko a Top Employer Europe a po tretíkrát sa stal najzamestnávateľom v ankete spoločnosti Profesia.

Medzinárodné i domáce uznanie

Titul Top Employer udeľuje prestížny medzinárodný inštitút, ktorý už takmer tri desaťročia oceňuje firmy s najkvalitnejším zamestnávateľským prostredím po celom svete. Zameriava sa na rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, výkonnostný manažment, príležitosti na budovanie kariéry, poskytované benefity či firemnú kultúru. Pred Lidlom, medzi časom už päťnásobne oceneným, získali titul „Top Employer“ iba tri firmy zo Slovenska, pričom Lidl bol historicky prvým obchodným reťazcom. Po tretíkrát uspel Lidl v domácej ankete najzamestnávateľ, ktorej vyhlasovateľom je spoločnosť Profesia. „Sme veľmi vďační za tieto ocenenia. V Lidl však vieme, že by sa úspechy nedostavili sami. Vďačíme za ne našim zamestnancom, ktorí sú pre nás na prvom mieste a uvedomujeme si, že bez nich by to nebolo možné,“ povedala Michaela Průša Nešporová, riaditeľka ľudských zdrojov Lidl Slovenská republika.

Stabilný zamestnávateľ od východu po západ

Lidl v roku 2020 potvrdil, že tu je pre ľudí v dobrých i náročných časoch, pre zákazníkov aj zamestnancov. Jednoducho, správna voľba pre vaše nákupy i kariéru. V roku kedy mnohé firmy museli obmedzovať svoju činnosť, niektoré ju dokonca žiaľ ukončili, dokázal Lidl vytvoriť viac ako 300 nových pracovných miest na dobu neurčitú. Ďalších 550 ľudí angažoval reťazec na dobu určitú v súvislosti s výpomocou počas prvej a druhej vlny šírenia nového koronavírusu na Slovensku.

Stabilný a férový zamestnávateľ, tak by sa dal charakterizovať lajtmotív prebiehajúcej imidžovej kampane Lidla. Komunikácia zamestnávateľskej značky aktuálne vstupuje do ďalšej fázy. V spote, ako aj v ostatných vizuáloch, vystupujú autentickí zamestnanci Lidla z predajní, skladov či centrály. Práve skutoční ľudia sú totiž tí najlepší a najdôveryhodnejší ambasádori značky. „Veríme, že aj vďaka tomuto videu budú môcť naši zákazníci vidieť zákulisie našej práce na rôznych pozíciách. Pri jeho natáčaní sme precestovali Slovensko od východu po západ, zo severu na juh a presvedčili sa, že v Lidli všade vládne tímovosť,“ popisuje Zuzana Baloghová, vedúca úseku HR. Všetky výroby prebehli za prísnych hygienických opatrení.

Finálne výstupy, viac informácií o kampaniach a voľné pracovné miesta môžete nájsť na https://kariera.lidl.sk/.

Lidl je najväčšia sieť diskontných predajní v Európe. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2004 a patrí k najvýznamnejším spoločnostiam v rámci maloobchodu. V Lidli momentálne pracuje viac ako päť tisíc zamestnancov, a to v 147 predajniach, troch logistických skladoch a na centrále v Bratislave. V roku 2020 otvoril Lidl osem nových predajní a momentálne rozširuje Logistické centrum v Seredi, kde nájde zamestnanie ďalších 40 ľudí.

Informačný servis