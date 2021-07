Vlčan chce zmeniť PPA na modernú inštitúciu hodnú 21. storočia, transfomácia je nevyhnutná pre získanie akreditácie

Transformácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na prehľadnú a dostupnú pre všetkých pôdohospodárov patrí medzi najvyššie priority nového vedenia agrorezortu.

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan spolu s generálnym riaditeľom PPA Jozefom Kissom v stredu predstavili hlavné kroky smerujúce k prerodu tejto inštitúcie na modernú a pro-klientsky orientovanú organizáciu v najbližších mesiacoch.

Odbúranie byrokracie

Zhodli sa na tom, že PPA musí do 15. októbra 2021 stihnúť zlepšiť odbúranie byrokracie pri procesoch, digitalizáciu agentúry či transparentnosť procesov. Tým by sa mala zabezpečiť väčšia dôveryhodnosť agentúry. PPA tiež plánuje pravidelné informovanie Európskej komisie o fungovaní agentúry a zlepšenie odbornosti personálu aj na úrovni regiónov.

„V polovici októbra musíme mať pre akreditáciu PPA Európskou komisiou splnené to, čo je nevyhnutné. Do konca roka chceme potom získať plnú akreditáciu, ktorá nebude spochybnená Európskou komisiou. Nároky na nové vedenie s pánom Kissom sú vysoké, no majú moju plnú dôveru,“ uviedol agrominister Vlčan.

Systémy na zníženie rizika podvodov

Úlohou novej administratívy v PPA pod vedením Jozefa Kissa bude nastavenie nielen efektívnych kontrol, zabezpečenie ich objektívneho a nezávislého výkonu, ale aj zavedenie systémov, ktoré zásadným spôsobom znížia riziko podvodov.

„Namiesto konzultantov poradia žiadateľom už regionálne pobočky PPA a preto je dôležité, aby boli na týchto miestach skutoční odborníci. Samozrejmosťou efektívnej komunikácie v 21. storočí je úplná digitalizácia. Ďalej máme ambíciu vytvoriť digitálny komunikačný kanál, tzv. Portál farmára, kde bude možné sledovať životný cyklus od vyhlásenia výzvy až po kontrolu udržateľnosti. Vzorní žiadatelia o podpory, ktorí splnia riadne a včas všetky kritériá, majú príležitosť získať vyššiu kredibilitu v agrosektore,“ povedal Jozef Kiss. Avizovaná transformácia PPA bude zameraná ako na projektové podpory, tak aj na priame platby.

Vyplatila miliardy eur

Pôdohospodárska platobná agentúra funguje od roku 2004. Počas doterajšej existencie vyplatila celkovo takmer 12 miliárd eur.

Len v minulom roku to bolo skoro 800 mil. eur. PPA od svojho vzniku implementuje Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, Spoločnú rybársku politiku EÚ a Štátnu pomoc. V nadchádzajúcom období bude kľúčové získanie trvalej akreditácie. Termín je do 15. októbra 2021.