Poľovníci sa ostro pustili do europoslanca Hojsíka, jeho vyjadrenia o nezvládnutom boji s AMO sú klamstvami a urážkami

Vyjadrenia europoslanca Martina Hojsíka o tom, že Slovensko je príkladom, ako by sa proti Africkému moru ošípaných (AMO) bojovať nemalo, dehonestujú podľa slovenských poľovníkov všetku doteraz vykonanú ťažkú prácu hlavného veterinárneho lekára, veterinárnych lekárov, ministerstva pôdohospodárstva a v neposlednom rade poľovníkov, ktorí sa snažia, aby sa mor nerozšíril po celom Slovensku.

Uviedla to vo svojom stanovisku k statusu europoslanca Martina Hojsíka z 28. júna na sociálnych sieťach Slovenská poľovnícka komora (SPK).

Status plný klamstiev

Krátko po tom, čo sa koncom júna objavil pozitívny prípad AMO u diviačej zveri v okrese Rimavská Sobota, zverejnil europoslanec Martin Hojsík kritický status o nezvládnutej situácii. Tento status je podľa SPK plný klamstiev a zavádzajúcich informácií.

„Na margo tvrdenia o nezvládnutej situácii uvádzame, že Slovenská republika ako jediná z krajín Európy vykonávala preventívne opatrenia už od roku 2014. Vtedy zaviedla nielen sprísnené podmienky pre chovateľov, ale poľovníci v tom čase začali s pasívnym i aktívnym monitoringom a odberom vzoriek z ulovených a uhynutých diviakov. Od tej doby má Slovenská republika každoročne najviac otestovaných vzoriek na AMO, najviac vyškolených a certifikovaných ohliadačov ulovenej zveri, a tiež lov diviačej zveri dosahuje každým rokom historické maximá,“ uviedol hovorca SPK Alojz Kaššák.

Tvrdenia o depopulácii vlkov nesúvisia so šírením AMO

SPK zareagovala aj na tvrdenie europoslanca, že za nezvládnutú situáciu s AMO môže najmä znižovanie populácie vlkov v SR.

„Ďalším klamstvom je i tvrdenie o znižovaní populácii vlkov a zmenšovaní ich priestoru. Vlk rovnako, ako všetky ostatné živočíchy môže AMO rozširovať, nakoľko sa jedná o DNA vírus. A tak, ako bolo rozširovanie AMO potvrdené u karnivorných živočíchov, napr. líšky, tak by bolo s najväčšou pravdepodobnosťou potvrdené i u vlka, ten sa však v skúmanom území, žiaľ, nenachádzal. Jedinou chybou je, že doposiaľ prenos AMO u vlka nikto neskúmal,“ doplnil Kaššák.

Výzva pre europoslanca od poľovníkov

Slovenská poľovnícka komora vyzýva Hojsíka, aby v boji s AMO začal niečo robiť ako europoslanec.

„Zavádzania verejnosti v zrovnávaní klasického moru s africkým morom, či podceňovaní dôležitej úlohy poľovníkov, by už snáď bolo aj dosť. Poľovníctvo je odbornou činnosťou a to aj napriek tomu, že sa ho určití ľudia snažia prezentovať ako zábavu v podobe zabíjania zveri. Práve na prípade AMO je citeľné a viditeľné, ako je človek prepojený s prírodou a že často prezentované utopistické riešenie nerobiť nič nestačí, ba naopak. Poľovník musí vynaložiť veľké množstvo času a veľké množstvo financií na to, aby sa podieľal na zastavení resp. aspoň spomalení šírenia AMO. Pán Hojsík, čo ste urobili vy v boji proti proti AMO v minulosti a v súčasnosti?“ zakončili poľovníci vo svojom stanovisku.

Poľovníci sa majú europoslancovi vyhrážať

Europoslanec Martin Hojsík reagoval na kritiku poľovníkov ďalším statusom 5. augusta, v ktorom uviedol, že namiesto spoločného hľadania riešenia sa mu poľovníci vyhrážajú a útočia.

„Som skutočne sklamaný akým spôsobom povytŕhala Slovenská poľovnícka komora vety z kontextu môjho statusu. Pre osvieženie pamäti musím uviesť, že 16. augusta 2019 situáciu sama SPK zhodnotila spoločne s vtedajšou agroministerkou Matečnou slovami – Situácia s AMO na Slovensku už nie je vážna, ale už je dramatická – a presne o rok minister Mičovský uviedol, že – Agrorezort zdvojnásobuje odplatu za odovzdané vzorky z diviakov a v prípade nedostatočného lovu požiada o súčinnosť ozbrojené zložky Slovenskej republiky,“ ozrejmil Hojsík.

Ak si podľa europoslanca uvedomíme, že od prvého prípadu pozitívneho nálezu AMO na území SR už uplynul rok a počas tohto obdobia sa nákaza rozšírila v poradí už do šiesteho okresu na Slovensku, niečo nie je v poriadku. „Alebo sa prijaté mimoriadne opatrenia ukážu ako nesprávne a neúčinné, alebo sa ich realizácia a kontrola nevykonáva dostatočne a treba ich zákonne vynútiť,“ pokračoval Hojsík.

Prioritou pre europoslanca je vyriešiť problém

„Ak by najväčšia stavovská organizácia, akou SPK je, niekedy prečítala texty článkov s porozumením, zistila by, že citované články jednoznačne podporujú fakt, že nie je priestor na hľadanie toho, kto stav spôsobil, ale je priorita vyriešiť problém,“ uzavrel europoslanec.