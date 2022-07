Uhynul najstarší samec pandy veľkej v zajatí, An An sa dožil úctyhodného veku (video)

An An prežil väčšinu svojho života v tamojšom Ocean Parku po tom, ako ho Čína v roku 1999 spolu so samicou Ťia Ťia darovala Hongkongu. Ťia Ťia uhynula v roku 2016 vo veku 38 rokov ako najstaršia samica pandy veľkej v zajatí.

Veterinári An An uspali

An An mal vysoký krvný tlak, čo je u starých pánd zvyčajné. Jeho zdravotný stav sa zhoršoval a tak ho počas posledných troch týždňov držali mimo zrakov návštevníkov.

V posledných dňoch už prestal žrať pevné jedlo a bol aj omnoho menej aktívny. Vo štvrtok zamestnanci parku vykonali jeho eutanáziu, aby zabránili jeho ďalšiemu trápeniu.

Samec sa dožil úctyhodného veku

Veterinári a vládne úrady rozhodnutie konzultovali s čínskym zariadením na výskum a chov pánd veľkých.

„An An prežil plný život, ktorý sa skončil v úctyhodnom veku 35 rokov – to je ekvivalent 105 ľudských rokov,“ uviedol Ocean Park v oficiálnom vyhlásení.

V roku 2007, na oslavu desiateho výročia návratu Hongkongu Číne, darovala Čína mestu ďalší pár pánd – samicu Jing Jing a samca Le Le.