VIDEO: Ukrajinec si na Slovensku splnil sen, chová vlastné krevety

Morské plody zo Slovenska. Znie to ako nezmysel, no je to tak. Rodinná farma v obci Drietoma neďaleko Trenčína je toho dôkazom. Majiteľ farmy Serhij Vilachev našiel na Slovensku ideálne miesto na svoj nápad, chovať krevety v zajatí. Svoju pýchu predviedol aj na veľtrhu Gastra & Kulinária na nitrianskom výstavisku Agrokomplex.

„V tejto lokalite (Drietoma, pozn. red.) našiel vhodnú vodu, ktorá má optimálny obsah minerálov, hlavne vápnika a horčíka. Krevety sa chovajú v slanej vode, čo je vlastne miestna sladká voda, upravovaná dosoľovaním a úpravou PH,“ vysvetľuje Patrik Bariš z Motorestu Eden, ktorý ukrajinským majiteľom pomáha na výstave s prípravou kreviet.

Tento druh kreviet je selektívne vyšľachtený tak, aby larvy prežili dlhý transport až z amerického Miami a dali sa chovať v zajatí. Výhodou farmovaných kreviet je ich čistota. Morská voda je dnes veľmi znečistená, no krevety v zajatí majú tráviaci trakt čistý, takže ho netreba ani odstraňovať. Viac sa dozviete vo videu.