Vo voľnej prírode vyhadzujeme veľké množstvo odpadu, prevládajú cigaretové ohorky

Na jeseň tohto roka ENVI – PAK uskutočnil analýzu vyzbieraného odpadu v 32 lokalitách. Po vyzbieraní bol odpad roztriedený do 12 skupín, ktoré vytriedili do kontajnerov či vriec. V prírode a na obývaných územiach sa nachádzalo najviac voľne pohodeného odpadu z cigaretových ohorkov a téglikov od jogurtov, tvarohu, fliaš od kozmetiky, oleje, mlieka a hračky. Plastový odpad z PET fliaš klesol až na 7. miesto z 12 položiek. Informovala o tom v tlačovej správe manažérka pre komunikáciu ENVI – PAK Jana Gemeranov.

Zálohovanie obalov zabralo

Zálohovanie PET a nápojových plechoviek sa podľa analýzy ENVI – PAK odzrkadlilo na výsledkoch. Analýza ukazuje významný úbytok týchto dvoch druhov obalov vo voľne pohodenom odpade, pričom rôzne druhy plastov si zachovávajú 20 percent. Počet plechoviek klesol z takmer 21 percent v roku 2020 na necelé 4 percentá a počet PET fliaš z 18 percent na 5,3 percenta, sklenený odpad sa pohybuje okolo 6 percent. Najhoršie dopadol cigaretový odpad, ktorý z necelých 15 percent v minulom roku zrástol na takmer 26 percent.

Fajčiari znečisťujú najviac

Na západnom Slovensku vrátane Bratislavy má rekordný podiel cigaretový odpad, a to takmer 36 percent. Rôzne druhy plastov, okrem PET fliaš, tvoria podiel viac ako 18 percent, iný odpad (napr. textil, elektrospotrebiče, stavebný materiál, keramika, zmesový odpad) predstavuje viac ako 12-percentný podiel a papier viac ako 7 percent. Na strednom Slovensku tvoria rôzne druhy plastov vo voľne pohodenom odpade podiel viac ako 30 percent, na druhom mieste sú nápojové plechovky, a to viac ako 13 percent, a na tretom mieste je cigaretový odpad – viac ako 9 percent. Na východe Slovenska to boli tiež rôzne druhy plastov – 20 percent, iný odpad – viac ako 14 percent a PET nápojové obaly – viac ako 11 percent.

„Tento rok ovplyvnili výsledky analýzy voľne pohodeného odpadu dva zásadné faktory. Prvým je zavedenie zálohovania PET nápojových obalov a nápojových plechoviek, druhým je významné zvýšenie lokalít a počtu ľudí, ktorí sa na analýze podieľali. Pre nás sú dôležité najmä pre správne nastavenie komunikácie s verejnosťou, klientmi a samosprávami. Ich relevantnosť je zrejmá vo výraznom znížení počtu zálohovaných obalov. Práve rôzne druhy plastov a cigaretový odpad, ktoré majú v litteringu významný podiel, sú komoditami, na ktoré sa ENVI – PAK už dlhšie zameriava pri vzdelávaní a osvete,“ zhodnotila výsledky analýzy riaditeľka pre komunikáciu ENVI – PAK Katarína Kretter.