Vtáky reagujú na klimatické zmeny, vedci zverejnili výsledky rozsiahleho výskumu

Otepľovanie klímy spôsobuje, že sa vtáky zmenšujú a zväčšuje sa rozpätie ich krídel, vyplynulo to z výsledkov rozsiahlej štúdie, ktorú publikovali v odbornom časopise Ecology Letters. Autori považujú výsledky svojho výskumu, ktorý je podľa nich najrozsiahlejší svojho druhu, za veľmi dôležité pre pochopenie toho, ako sa zvieratá prispôsobia klimatickým zmenám. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Vedci analyzovali 70 716 exemplárov z 52 druhov severoamerických sťahovavých vtákov, ktoré zozbierali počas 40 rokov. Všetky skúmané jedince pritom uhynuli po kolíziách s budovami v Chicagu.

Vzorka bola rôznorodá

„Zistili sme, že takmer všetky druhy sa zmenšujú. Vzorka bola dosť rôznorodá, no ich reakcie boli podobné. Konzistencia bola šokujúca,“ vyjadril sa vedúci autor štúdie Brian Weeks, ktorý je asistentom profesora na fakulte životného prostredia a udržateľnosti University of Michigan.

Štúdie reakcií zvierat na klimatické zmeny sa podľa neho často sústredia na zmeny v geografických aspektoch alebo načasovaní životných udalostí, ako sú migrácia alebo narodenie nových jedincov, no ich výskum naznačuje, že kľúčovým tretím aspektom je morfológia ich tiel.

Zistenia ukazujú, že od roku 1978 do roku 2016 sa behák, špecifická kosť dolnej končatiny vtákov, skrátil v priemere o 2,4%, zatiaľ čo sa krídla predĺžili o 1,3%. „Migrácia je pre ne nesmierne namáhavá,“ skonštatoval Weeks a vysvetlil, že menšie telá zároveň znamenajú menej energie, ktorú majú vtáky k dispozícii na absolvovanie dlhých letov, to im však kompenzuje väčšie rozpätie krídel.

Vedci si pritom nie sú celkom istí, čo spôsobuje, že sa vtáky so zvyšujúcimi sa teplotami zmenšujú, no podľa jednej teórie to môže súvisieť s tým, že menšie zvieratá sa dokážu lepšie schladiť.

Vtáky uhynuli po náraze do budovy

O rozsiahlu vzorku vtákov na výskum sa postaral Dave Willard, spoluautor štúdie a ornitológ chicagského Field Museum, ktorý začal v roku 1978 každé ráno počas jari a jesene obchádzať budovy a zbierať vtáky, ktoré tam uhynuli po náraze do nich. Vtáky totiž zvyčajne migrujú v noci, a keďže ich priťahuje umelé osvetlenie budov, často do nich narážajú.

Podľa odhadov takto ročne uhynú stovky miliónov vtákov. K zbierke počas rokov prispeli aj ďalší vedci a dobrovoľníci, pričom Willard osobne zmeral každý zo 70 716 exemplárov. Podľa Weeksa pritom pôvodne nepremýšľal o tejto konkrétnej štúdii, len si myslel, že „by to mohlo byť v budúcnosti užitočné“.

Uvedené výsledky sa pridali k rastúcemu počtu dôkazov, ktoré naznačujú, že sa zvieratá s otepľovaním klímy zmenšujú. V roku 2014, napríklad, vedci zistili, že sa s rastúcimi teplotami zmenšujú alpské kozy, a iná štúdia v tom istom roku odhalila zmenšovanie salamandier.