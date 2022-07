Za organizovanie podujatí v národných parkoch si podnikatelia poriadne priplatia, TANAP predstavil nový cenník

Vo Vysokých Tatrách si už podnikatelia za organizovanie podujatí na štátom spravovaných pozemkoch priplatia. Týka sa to verejných, rekreačných aj športových podujatí. Cenník Správy Tatranského národného parku (TANAP) je platný od 1. júla.

Ako pre agentúru SITA vysvetlil riaditeľ správy Pavol Majko, takéto poplatky sú zavedené v národných parkoch v Európe aj všade vo svete, nejde teda podľa neho o nič netradičné.

Inšpiráciu s poplatkami načerpali v zahraničí

Každý organizátor podujatia je povinný uzatvoriť dohodu na Správe Tatranského národného parku o svojej akcii. „Pokiaľ podnikateľ používa kulisu nášho najstaršieho národného parku, je úplne prirodzené, že to zadarmo byť nemôže. Každý podnikateľ, ktorý bude mať nejaký záujem tvoriť zisk v tomto území a nepôjde o charitatívnu akciu, bude spoplatňovaný. Či už sú to filmári, bežci alebo organizátori iných akcií,“ skonštatoval Majko.

Pripomenul, že za niektoré aktivity sa platilo aj doteraz, ako napríklad filmovanie či používanie ciest. „Inšpirujeme sa zahraničnými národnými parkmi, stačí len prejsť k susedom do Poľska. Dlho sme vnímali to, že množstvo poľských filmárov radšej chodilo natáčať k nám, lebo u nás to bolo výhodnejšie,“ dodal.

Nový platný cenník

Nové poplatky za filmovanie, fotografovanie či organizovanie podujatí sú nastavené podľa jednotlivých kategórií. „Sú tam aj zľavy, čo sa týka študentov a počtu účastníkov,“ poznamenal riaditeľ Správy TANAPu.

V prípade podujatí do sto účastníkov tak podnikateľ zaplatí štyri eurá na osobu, pri počte od 201 účastníkov to je 20 eur na osobu. Platiť budú organizátori aj za podujatia v národnom parku z časti na štátom spravovaných pozemkoch a aj na pozemkoch neštátnych vlastníkov.

Majko zároveň naznačil do budúcna nutnosť pri niektorých väčších akciách presmerovať turistov. „Nedávno sa nám stalo, že keď bežci bežali po chodníku, turisti, ktorí sa im vyhýbali, nám pošliapali vegetáciu okolo chodníkov. Preto zvážime, či vôbec takéto aktivity budú v tomto území a ak budú, budeme musieť dočasne uzatvoriť chodník a presmerovať turistov,“ uzavrel.