Zástupcovia samosprávy Banskobystrického kraja majú k problému s medveďmi tri otázky a žiadajú odpovede

Otázky k problematike premnožených medveďov a k strachu ľudí žijúcich v regiónoch, kde sa medvede vyskytujú, nastolili v piatok zástupcovia vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a žiadajú na ne odpovede.

Ľudia sa podľa podpredsedu BBSK Ondreja Luntera oprávnene pýtajú, či je toto normálny stav, či sa ľudia budú musieť naďalej báť, čo vláda a príslušné ministerstvá s tým urobia.

Na výbor pozvú Budaja aj Vlčana

Uviedol to po rokovaní s predsedom Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslavom Karahutom.

Ten prisľúbil, že tieto otázky budú predmetom už najbližšieho júnového zasadnutia parlamentného výboru, pričom naň prizve aj ministra životného prostredia Jána Budaja a ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana.

„Netreba si zatvárať oči pred realitou. A realita je taká, že ľudí čoraz viac znepokojujú informácie o incidentoch s medveďmi. Nejde len o vec posledných týždňov alebo mesiacov. Ľudia aj v našom regióne vidia, že sa situácia dramatizuje z roka na rok,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Nejde pritom len o počet, ale aj o miesta takýchto incidentov – o miesta, kde sa nič podobné v minulosti nedialo, a situácie, ktoré sa nestávali.

Samosprávny kraj nemá právomoci

„Nehovoríme len o náhodných návštevníkoch lesov, ktorí sa, povedzme, nemusia vedieť v prírode správať, ale ide o domácich ľudí a ide o miesta, kadiaľ ľudia bežne chodievali do práce a vždy v minulosti sa tam cítili bezpečne. Je očividné, že svoje zvyky a svoje chovanie nezmenili ľudia, ale ich zmenili medvede,“ doplnil vicežupan.

„My ako kraj nemáme žiadnu právomoc a žiaden dosah na túto vec. Nemáme ani ambíciu robiť rozhodcov a určiť, ktorá cesta je správna – to má robiť regulátor, čo je vláda a parlament. My ale musíme tlmočiť názor bežných ľudí a musíme to urobiť naliehavo. Sme v tejto veci len prostredníkmi, ale voláme po tom, aby verejnosť dostala odpovede na oprávnené otázky,“ dodal predseda s tým, že požadujú odpovede na tri otázky.

Prvou je, či považuje regulátor, teda vláda a parlament, takúto situáciu za normálnu, únosnú, pričom podľa vedenia kraja tomu tak nie je.

„Ak má regulátor pocit, že veci sú nastavené dobre, len niečo alebo niekto zlyháva, tak čo urobíme, aby sa veci zmenili? Lebo čakať so založenými rukami nikdy nič dobré neprinieslo,“ nastoľuje BBSK druhú otázku a v tretej sa pýta, kde je hranica počtu medveďov, ak ich počet za posledných 20 rokov stúpol trojnásobne.

Napadnutie horára a turistov

„O termíne rokovania budem informovať aj BBSK, pripravíme uznesenie a budeme sa ho snažiť naformulovať tak, aby bolo čo najviac záväzné pre obe ministerstvá a aby sa ľudia nemuseli báť chodiť do prírody. Situácia sa stáva postupne neúnosnou, a to najcitlivejšie, do čoho zasahuje, sú zdravie a životy ľudí,“ povedal Karahuta, ktorý sľúbil tieto otázky predložiť na výbore aj s účasťou ministrov.

Problematikou medveďov na Poľane a v Podpoľaní sa začali odborníci a verejnosť vo zvýšenej miere zaoberať od prvej polovice mája, keď medveď napadol horára v katastri obce Očová a neskôr dvoch turistov neďaleko hotela Poľana v katastri obce Hriňová.

Na problémy s medveďmi následne upozornili starostovia obcí a primátori miest v Podpoľaní. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že problémom sú nelegálne vnadiská, prikrmovanie medveďov a ich fotografovanie.