Zastúpenie slovenských potravín v obchodoch je žalostné, zlou politikou sme zlikvidovali domácich výrobcov

Podiel domácich potravín na pultoch obchodných reťazcov okolo 70 percent by mal byť cieľom Slovenska podľa vzoru západných krajín. Informoval o tom v utorok predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho s tým, že podiel slovenských potravín v obchodoch už nikdy nebude sto percent ako v minulosti, ale ani 90 či 80 percent.

Žalostný stav slovenských potravín

„Keď sa v priebehu desiatich rokov dobrou politikou a dobrými legislatívnymi návrhmi prevrhneme cez pomyselnú hranicu 50 percent, budeme to považovať za úspech. Tak, ako sa to pokazilo za tridsať rokov, tak sa to najbližších tridsať rokov bude naprávať,“ povedal Macho.

Za súčasný žalostný stav so zastúpením slovenských potravín podľa šéfa SPPK môže politika obchodných reťazcov a vlád, pričom vidí dve možné riešenia situácie.

Zlepšenie podmienok podnikania

„Buď sa zrušia dotácie v celej Európskej únii, alebo dorovnáme podmienky na podnikanie slovenských potravinárov a poľnohospodárov. V rámci Európy jedine vtedy budeme konkurencieschopní,“ uviedol Macho.

Zahraničné obchodné reťazce by sa podľa neho mali správať tak ako vo svojich domovských krajinách.