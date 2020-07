Zrušenie opatrenia o neodkladnosti splatnosti pokút prijíma aliancia moderného obchodu s nadšením

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) víta návrh vlády na zrušenie opatrenia o neodkladnosti splatnosti pokút, ktorý je zahrnutý do „Sulíkovho kilečka“.

„Obchodníci ani producenti potravín nebudú musieť platiť neprávoplatne uložené pokuty, ako to bolo doteraz, čím bolo obchodníkom odopreté právo na spravodlivý proces garantovaný ústavou,“ konštatoval v utorok pre agentúru SITA predseda SAMO Martin Krajčovič.

Naprávanie rozhodnutí

SAMO rovnako privítalo, že ministerstvo pôdohospodárstva by malo podľa návrhu balíčka do konca novembra predložiť zmenu legislatívy aj v rámci pokút, ktoré nekorešpondujú so zásadou proporčnosti a tiež sa vedú okolo nich spory na Ústavnom súde SR a Európskej komisii.

„Je hanbou, že takéto ustanovenia sa vôbec do legislatívy niekedy dostali, o to viac si ceníme, že vláda prichádza s naprávaním protiprávnych rozhodnutí z minulosti razantne od začiatku volebného obdobia,“ pokračoval Krajčovič.

Prospešné opatrenia

Všetky opatrenia zahrnuté v návrhu sú podľa SAMO prospešné, každé jedno z nich bude v niečom zľahčovať život podnikateľom, v prípade SAMO konkrétne obchodníkom.

„Samozrejme evidujeme aj ďalšie veci, ktoré je potrebné zmeniť, najmä tie, ktoré sú podľa našej mienky protiprávne a vedú sa okolo nich rôzne spory. Na druhej strane vláda má za sebou iba prvých 100 dni, takže naďalej veríme, že aj na tieto ustanovenia príde a výrazne sa zníži regulácia aj v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov, či potravinového práva, v súlade so schváleným programovým vyhlásením vlády,“ dodal predseda SAMO.

Vláda koncom júna odklepla viac ako sto opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia v rámci tzv. „Sulíkovho kilečka“. O opatreniach na pomoc podnikateľskému prostrediu budú poslanci NR SR rokovať na aktuálnej schôdzi, ktorá sa začala v utorok 7. júla. „Sulíkovo kilečko“ by sa malo prijímať v skrátenom legislatívnom konaní, o čom však budú poslanci ešte hlasovať.