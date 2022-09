Návrat SaS a ich troch ministrov do vlády by bolo tragickým divadlom, hovorí politológ

Bolo by tragickým divadlom, ak by sa strana Sloboda a solidarita (SaS) vrátila do vlády a čerstvo vymenovaní ministri by hneď odchádzali a vrátili by sa ministri za SaS. Pre agentúru SITA to povedal politológ Michal Cirner.

Igor Matovič (OĽaNO) v piatok vo svojom profile na sociálnej sieti napísal, že „po mojom odvolaní SaS dostane ponuku sa do koalície vrátiť“.

Cirner na to reagoval, že si myslí, „že tomu ani politológovia nerozumejú“. Uviedol, že chápe naratív liberálov, že by pokračovali vo vládnej koalícii bez Matoviča, no nevie si predstaviť, ako by to vyzeralo, keby sa naozaj vrátili.

Možné je všetko

V súčasnosti je podľa neho otvorený akýkoľvek scenár vrátane toho, že SaS bude podporovať menšinovú vládu, ktorá dovládne do riadnych parlamentných volieb. Reálnejšie však vidí druhú možnosť.