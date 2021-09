Návrh Krajniaka môže úplne zlikvidovať doplnkové dôchodkové sporenie a znevýhodniť státisíce sporiteľov

Nový osobný dôchodkový produkt by mal byť doplnkom k doplnkovému dôchodkovému sporeniu, a nie jeho náhradou. Ministerstvu práce a sociálnych vecí to počas pripomienkového konania odkázala Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS).

Dopoberanie doplnkových dôchodkov

Návrh zákona, ktorým sa má tento nový penzijný produkt zaviesť, považuje asociácia za úplnú likvidáciu doplnkového dôchodkového sporenia na Slovensku a znevýhodnenie viac ako 790-tisíc účastníkov, ktorí si v systéme aktuálne sporia.

Cieľom rezortu práce a sociálnych vecí je podľa ADDS motivovať účastníkov tretieho piliera, ktorí majú podpísané účastnícke zmluvy, k podpísaniu dodatkov o osobnom dôchodkovom produkte a pretlačiť tak tento nový produkt do už existujúceho kmeňa v treťom pilieri.

„Doplnkové dôchodkové sporenie by zostalo už len ako povinnosť pre platenie zamestnávateľských príspevkov ‚rizikárom‘ a na dopoberanie doplnkových dôchodkov – dobeh systému,“ upozorňuje asociácia.

Spoločnosti nebudú schopné existencie

Návrh zákona dostáva doplnkové dôchodkové spoločnosti podľa ich asociácie do situácie, že bez preorientovania sa na poskytovanie osobného dôchodkového produktu nebudú schopné existencie.

„Za zásadný problém predloženého návrhu považujeme bezpečnosť dôchodkového sporenia pre účastníkov v novo navrhovanom produkte vyplývajúcu z úplnej liberalizácie podmienok pre poskytovanie a poskytovateľov tohto produktu a zároveň absenciu akejkoľvek regulácie samotného produktu,“ uviedla ADDS.

Žiada preto prepracovať návrh zákona tak, aby v platnosti zostali časti, ktorými sa umožňuje vykonateľnosť celoeurópskeho dôchodkového produktu a zabezpečuje zvýšená podpora pre detailne regulované produkty tretieho piliera – doplnkové dôchodkové sporenie a celoeurópsky dôchodkový produkt.

Možnosti sporenia sa majú rozšíriť

V návrhu zákona asociácii chýbajú požiadavky na reguláciu daného dôchodkového produktu po investičnej stránke. „Návrh zákona popiera princíp ochrany drobného sporiteľa (investora), ktorý je v súčasnosti zakotvený v zákone o doplnkovom dôchodkovom sporení,“ dodáva ADDS.

Možnosti sporenia v treťom, doplnkovom dôchodkovom pilieri by sa mali od roku 2023 rozšíriť. Nový osobný dôchodkový produkt by mali popri doplnkových dôchodkových spoločnostiach ponúkať aj dôchodkové správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, ako aj banky a poisťovne.

Na nový osobný dôchodkový produkt má prispievať nielen zamestnanec a zamestnávateľ, ale aj štát. Štátna dôchodková prémia by dosahovala 60 eur ročne, ak ročné príspevky sporiteľa dosiahnu od 180 do 240 eur, na 80 eur ročne by sa zvýšila pri príspevkoch sporiteľa v sume 240 až 300 eur ročne. Ak príspevky sporiteľa dosiahnu viac ako 300 eur ročne, štátna prémia bude v sume 100 eur ročne.

Rezort práce súčasne zachová existujúcu daňovú úľavu na príspevky zamestnanca v sume 180 eur ročne. Záujem o sporenie v treťom pilieri by malo zvýšiť aj zrušenie platenia zdravotných odvodov z príspevkov zamestnávateľa a súčasne zachovanie príspevku zamestnávateľa ako daňového výdavku do 6 percent hrubej mzdy.