Návštevy Machu Picchu upravia nové pravidlá

LIMA 22. júna (WebNoviny.sk) – Turistov navštevujúcich historické mesto Machu Picchu v Peru budú usmerňovať nové pravidlá, ktoré majú pomôcť k zachovaniu sídla starobylých Inkov. Návštevy miesta, ktoré patrí do svetového dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), budú od prvého júla rozdelené na ranné a popoludňajšie termíny – od 6:00 do 12:00 a od 12:00 do 17:30. Cestovatelia doteraz mohli v meste stráviť celý deň relatívne bez obmedzení, čo viedlo k jeho preľudňovaniu.

Podľa nových pravidiel sa do Machu Picchu bude môcť ráno dostať zhruba 3 600 návštevníkov, popoludní to bude ďalších 2 700 ľudí. Miesto budú môcť navštíviť len so sprievodcom a po vyhradených turistických chodníkoch. Sprievodca musí mať licenciu a skupina ľudí, ktorú sprevádza, maximálne 16 členov. Tí, ktorí budú chcieť zostať celý deň, si budú musieť kúpiť dve vstupenky – na ráno aj na poobedie.

V uplynulých rokoch návštevnosť Machu Picchu rýchlo stúpla. Vlani doň zavítalo rekordných 1,4 milióna turistov, čo predstavovalo v letných mesiacoch v priemere päťtisíc ľudí denne. UNESCO pritom odporúča 2 500. Nové pravidlá budú platné dva roky.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.theguardian.com.