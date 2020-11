NBA sa možno začne tesne pred Vianocami, domáce zápasy odohrajú tímy vo svojich halách

Nový ročník zámorskej basketbalovej NBA by sa mal začať ešte pred Vianocami. Vedenie profiligy plánuje organizovať prvú polovicu 72-zápasovej základnej časti súťaže od 22. decembra 2020 do 4. marca 2021, druhá polovica by sa mala hrať od 11. marca do 16. mája.

Zverejnia program

Program prvej časti chce NBA zverejniť už v najbližších dňoch. Ešte pred štartom ligy každý z účastníkov absolvuje minimálne dva prípravné zápasy, dovedna sa ich uskutoční 49 v termíne od 11. do 19. decembra.

Obhajca titulu Los Angeles Lakers v príprave dvakrát nastúpi proti mestskému rivalovi Clippers, ďalšie dve stretnutia odohrá proti Phoenixu Suns.

Zdolaný finalista z uplynulej sezóny Miami Heat odohrá len dve stretnutia – proti New Orleans Pelicans a Torontu Raptors.

Raptors na Floride

Kanaďania by mali hrať v úvode základnej časti svoje domáce súboje na Floride, dôvodom je prevencia pred cestovaní medzi USA a Kanadou pre jednotlivých účastníkov súťaže.

Ostatné kluby by mali hrať domáce súboje v ich halách. Uplynulý ročník po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu dohrali v tzv. bubline v Tampe Bay.