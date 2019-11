Neapol je krok od osemfinále Ligy majstrov, Slavia Praha chce výkonom nadviazať na duel s FC Barcelona

Súboje v základných skupinách futbalovej Ligy majstrov 2019/20 sa v utorok prehupnú do svojej druhej polovice. Futbaloví fanúšikovia na „starom kontinente“ sa tradične môžu tešiť na porciu ôsmich zápasov. Napriek doterajším trom sympatickým výkonom je v neľahkej situácii pražská Slavia.

Českému majstrovi patrí v F-skupine priebežná štvrtá priečka a navyše ho čaká náročná skúška na barcelonskom Camp Nou. V prvom meraní síl „zošívaní“ veľkého favorita potrápili a veľa nechýbalo, aby v Edene získali aspoň bod. V katalánskej metropole chcú na tento výkon nadviazať.

„Čaká nás obrovský zápas. Pokiaľ si chcem zachovať nádej na postup, tak ho musíme zvládnuť. Barcelona bude chcieť hrať lepšie a my sa budeme snažiť hrať rovnako ako doma,“ povedal pre klubový web pražského celku Stanislav Tecl.

„Blaugranas“ ťahajú v rámci Ligy majstrov na domácom štadióne obdivuhodnú sériu. Od septembra 2013 neprehrali pred vlastnými fanúšikmi 33 zápasov po sebe, pričom nevyhrali iba tri.

Dôležitý súboj v Dortmunde

V rovnakej skupine si v dôležitom súboji o druhé miesto tabuľky zmerajú sily Borussia Dortmund a Inter Miláno. V drese talianskeho mužstva by nemal chýbať v základnej zostave slovenský stopér Milan Škriniar, ktorý v tejto sezóne zatiaľ odohral kompletnú minutáž.

Obe mužstvá sa na utorňajší zápas naladili víťazne, no pri výhre Dortmundu nad Leverkusenom 3:0 musel už v prvom polčase pre zranenie striedať Marco Reus. Naopak, vynikajúcu streleckú fazónu má Belgičan Romelu Lukaku, ktorý v predošlých piatich súťažných dueloch za Inter zaznamenal šesť presných zásahov.

Chelsea privíta Ajax

Ako jediný si v utorok môže zabezpečiť postup do osemfinále taliansky tím SSC Neapol. Ten vedie základnú E-skupiny so ziskom siedmich bodov. Na spečatenie postupu potrebuje v domácom prostredí zdolať Salzburg a tiež dúfať, že Genk nezvíťazí na trávniku FC Liverpool.

Kapitán tímu spod Vezuvu Lorenzo Insigne verí, že Neapolčania predvedú proti rakúskemu majstrovi lepší výkon, ako v ostatnom ligovom dueli proti AS Rím (1:2). „Urobili sme chyby a nedokázali predviesť náš najlepší výkon. Je nám to veľmi ľúto, ale nesmieme byť pesimistickí. V utorok máme dôležitý zápas Ligy majstrov a musíme sa na to plne sústrediť,“ povedal pre klubový web Insigne.

Zaujímavé stretnutie sa uskutoční aj na londýnskom Stamford Bridge, kde domáca Chelsea privíta semifinalistu minulého ročníka Ligy majstrov Ajax Amsterdam. Oba tímy majú v H-skupine po šesť bodov, pôjde tak o priamy súboj o prvé miesto tabuľky. „The Blues“ v predošlých deviatich zápasoch zaváhali len raz, keď prehrali v domácom Ligovom pohári s Manchestrom United 1:2.