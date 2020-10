Nedostatok komponentov zasiahol žilinskú Kiu najvýraznejšie, spoločnosť ruší nočné zmeny

Kia Motors Slovakia ruší do stredy budúceho týždňa nočné zmeny. Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca automobilky Ján Žgravčák. V piatok 23. októbra a budúci týždeň od pondelka do stredy tak fabrika bude fungovať iba v dvojzmennej prevádzke.

Dôvodom sú chýbajúce diely od zahraničného dodávateľa. Fabrika už prerušila výrobu vo štvrtok doobeda a opätovne ju obnovila v piatok o 6:00. Ostatné automobilky na Slovensku zatiaľ problémy s nedostatkom komponentov nehlásia.

Kia Motors Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Vybudovaný bol v rokoch 2004 až 2006. Výroba automobilov, ako aj motorov bola spustená v decembri 2006.

V súčasnosti Kia na Slovensku zamestnáva viac ako 3 600 ľudí a vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych úpravách – päťdverový Ceed, Sportswagon, ProCeed, Kia XCeed a športovo-úžitkový Kia Sportage. Spoločnosť Kia Motors Slovakia patrí medzi najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku.