Neil Young vydá po päťdesiatich rokoch reedíciu svojho albumu After the Gold Rush

Kanadsko-americký hudobník Neil Young uvedie na trh reedíciu albumu After the Gold Rush (1970) pri príležitosti 50. výročia jeho pôvodného vydania.

Fanúšikovia a fanúšičky 74-ročného speváka sa môžu tešiť aj na záznam koncertu, ktorý odohral 22. januára 1971 v Shakespeare Theater v Stratforde v štáte Connecticut. Vystúpenie sa konalo tri dni po slávnom koncerte v torontskej Massey Hall.

„Young Shakespeare je veľmi špeciálny koncert. Môžem povedať, že je môj najlepší. Je to osobné vystúpenie plné emócií a podľa mňa definuje tú éru,“ uviedol muzikant, ktorý zatiaľ neprezradil, kedy sa novinky dostanú na trh.

Tracklist záznamu Young Shakespeare

01 Tell Me Why

02 Old Man

03 The Needle and the Damage Done

04 Ohio

05 Cowgirl in the Sand

06 A Man Needs a Maid

07 Heart of Gold

08 Dance Dance Dance

09 Helpless

10 Don’t Let It Bring You Down

11 Down by the River

12 Sugar Mountain