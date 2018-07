Nemci vrátili naspäť do Afganistanu 69 žiadateľov o azyl, je to jedna z najväčších deportácii

BERLÍN 4. júla (WebNoviny.sk) – Nemecko deportovalo 69 Afgancov, ktorých žiadosť o azyl úrady krajiny zamietli. Lietadlo, ktoré odviezlo týchto ľudí z Mníchova do Kábulu, pristálo v afganskom hlavnom meste v stredu ráno. Išlo o doteraz jednu z najväčších kolektívnych leteckých deportácií z Nemecka. Krajina vyhlásila, že zintenzívni deportácie ľudí, ktorí nemajú právo zotrvávať na jej území.

Šéf rezortu vnútra Bavorska, kde 51 z deportovaných žilo, ich stredajšiu prepravu do Afganistanu privítal. Minister Joachim Herrmann poznamenal, že spolkové úrady nedávno schválili deportácie do Afganistanu bez obmedzenia, keďže v posledných rokoch do tejto krajiny organizovane vracali iba tých neúspešných žiadateľov o azyl, ktorí sa dopustili trestného činu.