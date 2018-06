Nemecká kancelárka Merkelová v súvislosti s novou talianskou vládou vyzýva na zdržanlivosť

BERLÍN 7. júna (WebNoviny.sk) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzýva na zdržanlivosť v súvislosti s novou talianskou vládou, ktorej zloženie vyvoláva v Európe obavy. Merkelová tvrdí, že nový vzťah sa nemá začať „podozrievaním a dohadmi“.

Talianska vláda sa ujala moci minulý týždeň, pričom jej nástup sprevádzali okrem iného obavy, že nebude súhlasiť s finančnými pravidlami Európskej únie. Merkelová sa stretne s novým talianskym premiérom Giuseppem Contem prvýkrát už tento týždeň na summite krajín G7 v Kanade.

Kancelárka vo štvrtok v Berlíne povedala, že „najprv by sme sa mali rozprávať spolu a až potom by sme mali rozprávať o sebe“. Ako dodala, súhlasí so svojím ministrom financií, že „by sme mali byť trochu zdržanliví“. Podľa Merkelovej treba jasne povedať, že „Európa je založená na určitých pravidlách“, avšak dobrá spolupráca je prioritou.