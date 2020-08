Nemeckí lekári napokon prevoz Alexeja Navaľného na liečbu do Berlína povolili

Lekári z nemocnice na Sibíri, kde v kóme leží ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj po údajnej otrave, povolili jeho rodine, aby ho previezla na liečbu do Nemecka. Sprvu pritom hovorili, že jeho stav je príliš nestabilný na transport.

Nemeckí lekári, ktorí do sibírskeho Omska prileteli v piatok ráno a Navaľného vyšetrili, naopak popoludní rozhodli, že je jeho stav dostatočný na let do Berlína v špeciálnom záchranárskom lietadle.

Krátko na to zástupca hlavného lekára v nemocnici v Omsku Anatolij Kaliničenko oznámil novinárom, že udelili povolenie na jeho prevoz. Podľa agentúry RIA Novosti, ktorá sa odvoláva na zástupcov letiska, je let z Omska naplánovaný na sobotu ráno. Prevoz Navaľného do Berlína zorganizovala organizácia Cinema For Peace.

Leží v kóme

Štyridsaťštyriročný Navaľnyj leží v kóme na jednotke intenzívnej starostlivosti a je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Previezli ho tam po tom, ako mu prišlo zle počas letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy. Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v Omsku.

Navaľného podľa jeho podporovateľov otrávili a stojí za tým Kremeľ, pričom zákaz prevozu do Nemecka má poslúžiť na to, aby neskôr nebolo možné zistiť prítomnosť jedu v jeho tele.

Zástupca hlavného lekára v omskej nemocnici naopak vyhlásil, že v politikovom tele nenašli žiadne stopy jedu. Podľa miestnych lekárov je za Navaľného stavom metabolická porucha. Ako však uvádza spravodajský portál BBC, zdravotnícki predstavitelia naznačili, že na jeho koži a vlasoch našli stopy po priemyselnej chemikálii.

Zákaz prevozu

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov poprel špekulácie o tom, že zákaz prevozu jedného z najväčších kritikov prezidenta Vladimira Putina je politicky motivovaný. Ako uviedol, o žiadnych inštrukciách na zastavenie prevozu nevedel a bolo to len lekárske rozhodnutie. „Môže to predstavovať hrozbu pre jeho zdravie,“ vyjadril sa.

V súvislosti s Navaľného stavom vyjadrilo svoje obavy viacero odborníkov a lídrov zo zahraničia, okrem iných nemecká kancelárka Angela Merkelová či francúzsky prezident Emmanuel Macron. Americký demokratický kandidát na prezidenta Joe Biden incident označil za „neprijateľný“ a sľúbil, že ak ho zvolia postaví sa „autokratom, ako je Putin“.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.