Nemecko pozastavuje mierovú misiu v Mali, africká krajina odmietla povoliť lietadlu vstup do vzdušného priestoru

Nemecko v piatok oznámilo, že pozastavuje svoju účasť na mierovej misii Organizácie Spojených národov (OSN) v Mali po tom, čo táto západoafrická krajina odmietla povoliť civilnému lietadlu s nemeckými jednotkami vstup do malijského vzdušného priestoru. Let bol súčasťou rotácie vojsk a nemeckí predstavitelia uviedli, že to nebolo prvý raz, čo Mali nepovolilo prelet.

Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová konštatovala, že jej malijský náprotivok Sadio Camara nedodržiava dohody. Nemecké jednotky sa teraz sústredia na zaistenie vlastnej bezpečnosti, uviedlo jej ministerstvo.

„Camarovo konanie hovorí iným jazykom ako jeho slová,“ povedala Lambrechtová. „Musíme preto prijať opatrenia a pozastaviť prevádzku našich prieskumných síl a transportné lety (s vrtuľníkmi) až do odvolania,“ dodala.