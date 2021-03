Lockdown v Nemecku predĺžili do 28. marca, ale niektoré obmedzenia sa možno uvoľnia

Nemecká vláda a spolkové krajiny plánujú predĺžiť lockdown. Ako informuje spravodajský portál DW, podľa medializovaných správ by ho mali predĺžiť o tri týždne, do 28. marca. Zároveň však plánujú uvoľniť niektoré obmedzenia, najmä v oblastiach s nízkym výskytom prípadov koronavírusu.

Kancelárka Angela Merkelová a premiéri spolkových krajín budú o protipandemických opatreniach formálne rokovať v stredu. Politici pracujú na návrhu dohody, ktorá by umožnila otvoriť obchody v oblastiach, kde je počet infekcií primerane nízky.

Stretávať by sa mohlo viac ľudí

Sedemdňový priemer prípadov koronavírusu by musel klesnúť na 35 infekcií na 100-tisíc obyvateľov. Niektoré prevádzky, ako napríklad kvetinárstva, kníhkupectvá a záhradkárstva, by však mohli otvoriť aj v prípade, že by bola miera nákazy vyššia.

Očakáva sa tiež, že sa od 8. marca zmení počet ľudí z rôznych domácností, ktorí sa môžu stretnúť. Vláda tiež pravdepodobne vyzve ľudí, aby sa počas veľkonočných sviatkov vystríhali zahraničnému aj domácemu cestovaniu.

Obavy z mutácií

Minulý týždeň sa vo väčšine Nemecka vrátili do lavíc žiaci základných škôl. V pondelok sa v Nemecku otvorili kaderníctva a v niektorých spolkových krajinách aj kvetinárstva a železiarstva. Väčšina obchodov v krajine je pritom zatvorená od 16. decembra. Reštaurácie, bary, športové a voľnočasové zariadenia sú zatvorené od 2. novembra a hotely môžu ubytovávať len ľudí na pracovných cestách.

Lockdown pomohol pri znižovaní prípadov nákazy koronavírusom. Odborníci však minulý týždeň varovali, že klesajúca miera nákazy sa stabilizovala a dokonca začala pomaly stúpať. Obavy vytvára najmä šírenie nových variantov vírusu.